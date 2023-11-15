30% омичей возвращались на прежнее место работы после увольнения

Чаще всего омичи возвращаются на прежнее место работы из-за приятного коллектива или руководства. Так ответили 28% респондентов. Среди других факторов: выгодные условия работы (27%), условия труда и удобное месторасположение офиса/предприятия (по 23%), комфортный график работы (22%), интересные задачи (11%), перспектива карьерного роста и высокая заработная плата (по 8%). Можно было выбрать несколько вариантов ответа.