30% омичей возвращались на прежнее место работы после увольнения

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Почти треть омичей (30%) признались, что за время карьеры возвращались к прежнему работодателю: 20% на ту же должность, а 10% — на другую. Опрос среди работающего населения региона в ноябре провел сервис «Авито Работа».
Чаще всего омичи возвращаются на прежнее место работы из-за приятного коллектива или руководства. Так ответили 28% респондентов. Среди других факторов: выгодные условия работы (27%), условия труда и удобное месторасположение офиса/предприятия (по 23%), комфортный график работы (22%), интересные задачи (11%), перспектива карьерного роста и высокая заработная плата (по 8%). Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
«В связи с высоким спросом на кадры работодатели не только активно ищут новых сотрудников, но также прибегают к методам пассивного поиска персонала. Пассивный поиск персонала — это стратегия найма, при которой компании обращают внимание как на потенциальных кандидатов, которые не являются активными соискателями, так и на бывших и хорошо зарекомендовавших себя работников», — рассказал директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.
Отметим, что в регионе в настоящее время наблюдается дефицит кадров. Количество вакансий на рынке труда выросло за год на 37%.