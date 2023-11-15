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30% омичей возвращались на прежнее место работы после увольнения

15 ноября 2023, 03:50
Фото: Midjourney
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Выяснилось, что каждый третий омич возвращался на прежнее место работы

На это влияли факторы приятного коллектива, выгодных условий труда и удобного расположения офиса или предприятия.

Почти треть омичей (30%) признались, что за время карьеры возвращались к прежнему работодателю: 20% на ту же должность, а 10% — на другую. Опрос среди работающего населения региона в ноябре провел сервис «Авито Работа».

Чаще всего омичи возвращаются на прежнее место работы из-за приятного коллектива или руководства. Так ответили 28% респондентов. Среди других факторов: выгодные условия работы (27%), условия труда и удобное месторасположение офиса/предприятия (по 23%), комфортный график работы (22%), интересные задачи (11%), перспектива карьерного роста и высокая заработная плата (по 8%). Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

«В связи с высоким спросом на кадры работодатели не только активно ищут новых сотрудников, но также прибегают к методам пассивного поиска персонала. Пассивный поиск персонала — это стратегия найма, при которой компании обращают внимание как на потенциальных кандидатов, которые не являются активными соискателями, так и на бывших и хорошо зарекомендовавших себя работников», — рассказал директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Отметим, что в регионе в настоящее время наблюдается дефицит кадров. Количество вакансий на рынке труда выросло за год на 37%.

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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Увольнение#Трудоустройство#Вакансии#Евгений Игишев#Карьера
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