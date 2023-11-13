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Количество вакансий за год выросло на треть. Каких специалистов не хватает в Омске

13 ноября 2023, 03:17
Фото: Midjourney
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В Омской области количество вакансий на рынке труда выросло за год на 37%

В настоящее время 29% от общего объема вакансий — это предложения для рабочего персонала.

По итогам октября в Омской области количество вакансий выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом в России рост составил 48%. Анализ рынка труда в регионе провели специалисты сервиса по поиску вакансий HeadHunter.

За год выросла потребность в кадрах в сфере управления персоналом (на 92%), в ресторанном деле (на 73%), наблюдается дефицит менеджеров по продажам (70%). В первой пятерке также бухгалтеры (49%) и специалисты розничной торговли (48%).

В настоящее время 29% от общего объема вакансий — это предложения для рабочего персонала, 20% — строительство и недвижимость, 19% — продажи и обслуживание клиентов, 15% — транспорт и логистика.

Ранее Город55 рассказывал, что в минтруда Омской области открыли больше 10 вакансий с зарплатой до 57 тысяч.

Зарплата до 57 тысяч. В омском минтруда открыли полтора десятка вакансий
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#Транспорт#Недвижимость#Омск#Строительство#Производство#Перевозки#Продажи#Рынок труда#Вакансии#Евгений Игишев#Логистика#Специалисты
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