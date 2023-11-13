Количество вакансий за год выросло на треть. Каких специалистов не хватает в Омске

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
По итогам октября в Омской области количество вакансий выросло на 37% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом в России рост составил 48%. Анализ рынка труда в регионе провели специалисты сервиса по поиску вакансий HeadHunter.
За год выросла потребность в кадрах в сфере управления персоналом (на 92%), в ресторанном деле (на 73%), наблюдается дефицит менеджеров по продажам (70%). В первой пятерке также бухгалтеры (49%) и специалисты розничной торговли (48%).
В настоящее время 29% от общего объема вакансий — это предложения для рабочего персонала, 20% — строительство и недвижимость, 19% — продажи и обслуживание клиентов, 15% — транспорт и логистика.
Ранее Город55 рассказывал, что в минтруда Омской области открыли больше 10 вакансий с зарплатой до 57 тысяч.