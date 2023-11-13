На амбулатории с жилым блоком для омских медиков направят еще больше 37 миллионов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание регионального правительства, где обсудил перераспределение бюджетных средств. На софинансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области было решено направить 37,2 млн рублей.
Ранее на эту цель выделили 153,1 млн рублей, в том числе федеральные средства (148,2 млн рублей). Средства будут потрачены на пусконаладочные работы, которые проведут при строительстве модульных ФАПов и амбулаторий. Кроме того, их потратят на техническое подключение к коммуникациям и устройство внешних сетей. В модульных ФАПах, к слову, предусмотрен не только блок для оказания медпомощи, но и бытовая зона, предназначенная для проживания.
«Чтобы это был не просто ФАП или амбулатория, но медработник имел место проживания, если у него нет жилья в данном населенном пункте. В связи с этим принято решение к 150 млн рублей федеральных средств добавить наше софинансирование в объеме более 37 млн рублей. До конца декабря эти шесть модульных конструкций мы уже должны сдать», — рассказал глава регионального минздрава Александр Мураховский.
Как сообщили в пресс-центре правительства, амбулатории с проживанием появятся в Большереченском, Шербакульском и Любинском районах.