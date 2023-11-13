Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

На амбулатории с жилым блоком для омских медиков направят еще больше 37 миллионов

На амбулатории с жилым блоком для омских медиков направят еще больше 37 миллионов

13 ноября 2023, 09:17
Модульные ФАПы появятся в нескольких населенных пунктах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание регионального правительства, где обсудил перераспределение бюджетных средств. На софинансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения Омской области было решено направить 37,2 млн рублей.

Ранее на эту цель выделили 153,1 млн рублей, в том числе федеральные средства (148,2 млн рублей). Средства будут потрачены на пусконаладочные работы, которые проведут при строительстве модульных ФАПов и амбулаторий. Кроме того, их потратят на техническое подключение к коммуникациям и устройство внешних сетей. В модульных ФАПах, к слову, предусмотрен не только блок для оказания медпомощи, но и бытовая зона, предназначенная для проживания.

«Чтобы это был не просто ФАП или амбулатория, но медработник имел место проживания, если у него нет жилья в данном населенном пункте. В связи с этим принято решение к 150 млн рублей федеральных средств добавить наше софинансирование в объеме более 37 млн рублей. До конца декабря эти шесть модульных конструкций мы уже должны сдать», — рассказал глава регионального минздрава Александр Мураховский.

Как сообщили в пресс-центре правительства, амбулатории с проживанием появятся в Большереченском, Шербакульском и Любинском районах.

Губернатор Хоценко побывал на стройплощадке поликлиники в поселке Восточный
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Здравоохранение#Медицина#Новости#Александр Мураховский#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Сегодня, 06:06
Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи
Сегодня, 06:05
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
Сегодня, 06:49
Обвиненный в краже 58 млн бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы
Сегодня, 04:09
Остались четверо детей. В Омской области простились с бойцом СВО
Сегодня, 07:27
«Совушка чувствует себя хорошо». Омичи спасли дикую птицу на трассе
Сегодня, 07:35