На амбулатории с жилым блоком для омских медиков направят еще больше 37 миллионов

Ранее на эту цель выделили 153,1 млн рублей, в том числе федеральные средства (148,2 млн рублей). Средства будут потрачены на пусконаладочные работы, которые проведут при строительстве модульных ФАПов и амбулаторий. Кроме того, их потратят на техническое подключение к коммуникациям и устройство внешних сетей. В модульных ФАПах, к слову, предусмотрен не только блок для оказания медпомощи, но и бытовая зона, предназначенная для проживания.