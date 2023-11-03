Губернатор Хоценко побывал на стройплощадке поликлиники в поселке Восточный

Площадь будущего здания составит больше 5000 кв м. Новый филиал двух городских больниц планируется ввести в эксплуатацию следующей осенью. В медучреждении будут принимать 250 взрослых и 60 детей ежедневно. Рабочие трудятся на площадке с августа. Они уже выполнили земляные работы, сформировали фундамент. Регулярно здесь работают 38 строителей.