Губернатор Хоценко побывал на стройплощадке поликлиники в поселке Восточный

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с мэром Сергеем Шелестом в поселке Восточном, где идет строительство поликлиники. Медучреждение в Октябрьском округе возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Площадь будущего здания составит больше 5000 кв м. Новый филиал двух городских больниц планируется ввести в эксплуатацию следующей осенью. В медучреждении будут принимать 250 взрослых и 60 детей ежедневно. Рабочие трудятся на площадке с августа. Они уже выполнили земляные работы, сформировали фундамент. Регулярно здесь работают 38 строителей.
На строительство объекта выделено 760 млн рублей, в том числе 600 млн рублей — из областного бюджета. Возведением четырехэтажного здания занимается ООО «ИКГ — Транс». Пока что поликлиника готова на 11%.