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Губернатор Хоценко побывал на стройплощадке поликлиники в поселке Восточный

Губернатор Хоценко побывал на стройплощадке поликлиники в поселке Восточный

3 ноября 2023, 10:52
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Глава региона вместе с градоначальником оценили ход строительства объекта.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал с мэром Сергеем Шелестом в поселке Восточном, где идет строительство поликлиники. Медучреждение в Октябрьском округе возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Площадь будущего здания составит больше 5000 кв м. Новый филиал двух городских больниц планируется ввести в эксплуатацию следующей осенью. В медучреждении будут принимать 250 взрослых и 60 детей ежедневно. Рабочие трудятся на площадке с августа. Они уже выполнили земляные работы, сформировали фундамент. Регулярно здесь работают 38 строителей.

На строительство объекта выделено 760 млн рублей, в том числе 600 млн рублей — из областного бюджета. Возведением четырехэтажного здания занимается ООО «ИКГ — Транс». Пока что поликлиника готова на 11%.

В Омске на контроль за строительством поликлиники в Восточном потратят 7 миллионов
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#Омск#Омская область#Строительство#Медицина#Поликлиника#Новости#Алина Ясинская
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