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Published Сегодня, 13:40

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По поручению Хоценко омским аграриям будут компенсировать затраты на топливо

По поручению Хоценко омским аграриям будут компенсировать затраты на топливо

10 ноября 2023, 13:40
Фото: Правительство Омской области
На выплаты планируется потратить более 100 миллионов рублей.

Сегодня, 10 ноября, под руководством Губернатора Виталия Хоценко был утвержден порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение расходов на топливо для аграриев. Омская область один из немногих регионов где принято такое решение.

Компенсация будет распространяться на топливо, потраченное в ежегодный период страды. Благодаря новой мере поддержки сельхозпроизводители региона смогут возместить часть понесенных расходов. Общий объем финансирования составит 112 млн рублей.

В этом году во время проведения уборочной кампании наблюдался рост цен на дизельное топливо, что привело к увеличению себестоимости продукции. Такая мера поддержки же позволит аграриям региона сохранить доходность предприятий и не допустить ухудшения их финансового состояния.

Хоценко поручил выделить больше средств на ремонт объектов питьевого водоснабжения
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#Омск#Омская область#Зерно#Губернатор#Губернатор области#Новости#Уборка зерновых#Зерновые#Анастасия Баянова
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