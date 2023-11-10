Хоценко поручил выделить больше средств на ремонт объектов питьевого водоснабжения

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Траты на восстановление объектов питьевого водоснабжения будут учтены во время перераспределения бюджетных ассигнований в 2024 году. Дополнительные средства в размере 31 млн направлены на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» для проведения отбора среди муниципальных районов Омской области.
Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициатором которого является Президент РФ Владимир Путин. В рамках проекта на территории Омской области ведется строительство следующих водопроводов:
Также отмечается, что продолжается реконструкция сетей водоснабжения с установкой станций водоподготовки в селах Осокино и Артын, а строительство водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в селе Старомалиновка Нижнеомского района близится к завершению.
«Строительство ведется также на крупном объекте в посёлке Черлак. Проектом предусмотрено два этапа: строительство насосной станции второго подъёма с очистными сооружениями и центрального водовода; реконструкция водопроводных сетей. Объект должен быть сдан до конца года», — рассказали в правительстве Омской области.
Кроме того, строительство водопроводных сетей от деревни Богдановка до деревни Зотино завершено с опережением графика. Направлена заявка в Минстрой России на финансирование в 2024 году строительства водопроводных сетей в селе Андреевка Омского района.
Отмечается, что всего в 2023 году на модернизацию систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено 690 млн рублей.