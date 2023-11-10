Хоценко поручил выделить больше средств на ремонт объектов питьевого водоснабжения

Траты на восстановление объектов питьевого водоснабжения будут учтены во время перераспределения бюджетных ассигнований в 2024 году. Дополнительные средства в размере 31 млн направлены на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» для проведения отбора среди муниципальных районов Омской области.