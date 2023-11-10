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Хоценко поручил выделить больше средств на ремонт объектов питьевого водоснабжения

Хоценко поручил выделить больше средств на ремонт объектов питьевого водоснабжения

10 ноября 2023, 12:54
Фото: Правительство Омской области
Такое решение было принято на заседании правительства под руководством губернатора Виталия Хоценко.

Траты на восстановление объектов питьевого водоснабжения будут учтены во время перераспределения бюджетных ассигнований в 2024 году. Дополнительные средства в размере 31 млн направлены на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» для проведения отбора среди муниципальных районов Омской области.

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициатором которого является Президент РФ Владимир Путин. В рамках проекта на территории Омской области ведется строительство следующих водопроводов:

  • от поселка Лесной до села Первотаровка;
  • от села Морозовка до поселка Октябрьский;
  • от поселка Большеречье до села Шипицыно.

Также отмечается, что продолжается реконструкция сетей водоснабжения с установкой станций водоподготовки в селах Осокино и Артын, а строительство водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в селе Старомалиновка Нижнеомского района близится к завершению.

«Строительство ведется также на крупном объекте в посёлке Черлак. Проектом предусмотрено два этапа: строительство насосной станции второго подъёма с очистными сооружениями и центрального водовода; реконструкция водопроводных сетей. Объект должен быть сдан до конца года», — рассказали в правительстве Омской области.

Кроме того, строительство водопроводных сетей от деревни Богдановка до деревни Зотино завершено с опережением графика. Направлена заявка в Минстрой России на финансирование в 2024 году строительства водопроводных сетей в селе Андреевка Омского района.

Отмечается, что всего в 2023 году на модернизацию систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено 690 млн рублей.

Хоценко поручил выделить еще порядка 90 миллионов на ремонт дорог в Омской области
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#Омск#Омская область#Горячая вода#Губернатор#Водоснабжение#Губернатор области#Новости#Вода#Холодная вода#Питьевая вода#Анастасия Баянова
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