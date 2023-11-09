В Омске следователя восстановили в должности после увольнения за пьяную езду

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Руководителя следственного отдела по Центральному округу Омска Николая Аношкина восстановили в должности после увольнения за пьяную езду, сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.
В феврале нынешнего года Аношкин въехал в столб на своей иномарке. Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы заметили у работника омского следкома признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако получили отказ и составили административный протокол.
Следователя лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, а после отправили в отставку.
В суде признали незаконным заключения служебной проверки и вынесли решение — восстановить Николая Аношкина в должности. Также следователю будет выплачена компенсация за вынужденный прогул и за моральный вред.