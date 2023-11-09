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В Омске следователя восстановили в должности после увольнения за пьяную езду

9 ноября 2023, 05:16
Фото: 1MI
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Николай Аношкин в феврале нынешнего года въехал в столб. Инспекторы посчитали, что следователь пьян, но он отказался проходить освидетельствование.

Руководителя следственного отдела по Центральному округу Омска Николая Аношкина восстановили в должности после увольнения за пьяную езду, сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

В феврале нынешнего года Аношкин въехал в столб на своей иномарке. Прибывшие на место ЧП госавтоинспекторы заметили у работника омского следкома признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако получили отказ и составили административный протокол.

Следователя лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, а после отправили в отставку.

В суде признали незаконным заключения служебной проверки и вынесли решение — восстановить Николая Аношкина в должности. Также следователю будет выплачена компенсация за вынужденный прогул и за моральный вред.

Руководитель отдела омского Следкома попался пьяным за рулем
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#Общество#Омск#Суд#Увольнение#Отставка#Компенсация#Иномарка#Пьяная езда#Евгений Игишев#Моральный вред
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