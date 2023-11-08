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Published Сегодня, 07:40

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иллюстрация

Прибавление к зиме. В Омске на маршрут № 69 пустят дополнительные автобусы

8 ноября 2023, 07:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на маршрут № 69 добавят дополнительные автобусы с приходом нового года

На линию регулярно будут выходить уже не 12, а 16 автобусов.

На одном из городских маршрутов в областном центре появится больше автобусов. Речь идет про направление, которое связывает улицу Стрельникова и ПО «Иртыш». Пока что между этими двумя точками двигается 12 автобусов среднего класса.

Добавление транспорта на маршрут № 69 будет происходить в последующие два месяца. В декабре 2023 года на линию вместе с остальными еще один автобус. В январе 2024 года сотрудники профильного департамента планируют ввести еще три единицы. Выходит, что с началом нового года маршруте будут регулярно работать 16 средних автобусов. Об этом представители омского дептранса сообщили NGS55.RU.

Более вместительные автобусы на маршрут ставить не собираются, так как направление подразумевает проезд под тоннелем на улице Серова. На этом участке с габаритными единицами могут возникнуть проблемы, поэтому на 69-том работают автобусы среднего класса, объяснял замдиректора департамента транспорта Сергей Фальковский.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Новости#Пассажирский транспорт#Алина Ясинская
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