Прибавление к зиме. В Омске на маршрут № 69 пустят дополнительные автобусы

Добавление транспорта на маршрут № 69 будет происходить в последующие два месяца. В декабре 2023 года на линию вместе с остальными еще один автобус. В январе 2024 года сотрудники профильного департамента планируют ввести еще три единицы. Выходит, что с началом нового года маршруте будут регулярно работать 16 средних автобусов. Об этом представители омского дептранса сообщили NGS55.RU.