Дополнительные утренние рейсы. В Омске автобус № 110 поедет по удлиненному маршруту

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:52
В Омске для жителей микрорайона «Радуга» с 7 ноября организуют дополнительные утренние автобусные рейсы. Для этого удлинят маршрут № 110. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Автобусы начнут движение от конечной остановки „ПО „Иртыш“ по улицам Гуртьева, 1-я Комсомольская, Пугачева, 1-я Трамвайная, 1-я Красной Звезды, 1-я Советская, Лобкова, Марченко до остановки „Железнодорожный вокзал“», — сообщил градоначальник.
От вокзала автобусы поедут по привычной схеме до остановки «Улица Бархатовой».
Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут перевозчика для маршрута №51. Подрядчик должен будет запустить 18 автобусов на маршруте, соединяющем Амур с Привокзальным поселком.