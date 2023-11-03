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Дополнительные утренние рейсы. В Омске автобус № 110 поедет по удлиненному маршруту

3 ноября 2023, 04:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

По просьбам омичей автобус № 110 поедет по удлиненному маршруту

Схема движения изменится с 7 ноября.

В Омске для жителей микрорайона «Радуга» с 7 ноября организуют дополнительные утренние автобусные рейсы. Для этого удлинят маршрут № 110. Подробности рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Автобусы начнут движение от конечной остановки „ПО „Иртыш“ по улицам Гуртьева, 1-я Комсомольская, Пугачева, 1-я Трамвайная, 1-я Красной Звезды, 1-я Советская, Лобкова, Марченко до остановки „Железнодорожный вокзал“», — сообщил градоначальник.

От вокзала автобусы поедут по привычной схеме до остановки «Улица Бархатовой».

Автобусы начнут движение от ПО ИртышАвтобусы начнут движение от ПО Иртыш
Автобусы начнут движение от ПО Иртыш
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут перевозчика для маршрута №51. Подрядчик должен будет запустить 18 автобусов на маршруте, соединяющем Амур с Привокзальным поселком.

Полтора миллиона километров: в Омске ищут перевозчика для маршрута №51
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#Город#Транспорт#Омск#Автобус#Рейс#Пассажирский автобус#Маршрут#Евгений Игишев#Радуга
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