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У известного бизнесмена появилась еще одна компания

Омский строитель Алексей Царук учредил еще одну фирму

8 ноября 2023, 05:43
Фото: 1MI

У известного бизнесмена появилась еще одна компания

ООО «На Маркса» специализируется на работе с недвижимостью.

Известный омский предприниматель Алексей Царук стал учредителем еще одной фирмы. Это общество с ограниченной ответственностью «На Маркса», его официальная специализация — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, Царук — единственный владелец и директор.

Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов, в числе которых «Специализированный застройщик „КНЗ-1“», «Специализированный застройщик „КНЗ-2“», «Специализированный застройщик „КНЗ-3“».

Все «Застройщики» и некоторые другие фирмы Царука зарегистрированы в одной и той же квартире в многоэтажке на улице Декабристов. В этой же квартире теперь «прописана», вопреки своему названию, и компания «На Маркса».

Омскому застройщику Алексею Царуку одобрили проект многоэтажки на Московке-2
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Алексей Царук
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