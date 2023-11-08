Добил ножом раненую. Омский браконьер с друзьями застрелил ночью двух косуль

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В пресс-центре УМВД РФ по Омской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. Героем этой истории стал 52-летний житель районного центра.
Полицейские и инспектор «Управления по охране животного мира» патрулировали ночью Саргатский район. В какой-то момент они услышали звуки выстрелов у деревни Александровка. Отправившись туда, они увидели следы от машины, а после и ее саму. На поляне стоял УАЗ-31519, а рядом туша косули.
Из леса вышли три человека, в руках одного из которых было оружие. Пройдя чуть дальше, правоохранители нашли тушу еще одной косули. Как выяснилось, с помощью тепловизора мужчина с ружьем нашел животных в лесу и через люк из салона авто начал охотиться на них. Одна косуля была убита, другая — ранена. Последнюю он добил охотничьим ножом.
Полицейские изъяли туши животных, автомобиль, фароискатель, охотничий нож, карабин «Вепрь КМ» с тепловизором и пятью патронами. В рамках расследования будет проведена баллистическая экспертиза.