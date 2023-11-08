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В Омской области браконьер с друзьями застрелил двух косуль посреди ночи

Добил ножом раненую. Омский браконьер с друзьями застрелил ночью двух косуль

8 ноября 2023, 13:30
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области браконьер с друзьями застрелил двух косуль посреди ночи

В отношении только одного мужчины было возбуждено уголовное дело, поскольку он был единственный с оружием в руках.

В пресс-центре УМВД РФ по Омской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту незаконной охоты. Героем этой истории стал 52-летний житель районного центра.

Полицейские и инспектор «Управления по охране животного мира» патрулировали ночью Саргатский район. В какой-то момент они услышали звуки выстрелов у деревни Александровка. Отправившись туда, они увидели следы от машины, а после и ее саму. На поляне стоял УАЗ-31519, а рядом туша косули.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Из леса вышли три человека, в руках одного из которых было оружие. Пройдя чуть дальше, правоохранители нашли тушу еще одной косули. Как выяснилось, с помощью тепловизора мужчина с ружьем нашел животных в лесу и через люк из салона авто начал охотиться на них. Одна косуля была убита, другая — ранена. Последнюю он добил охотничьим ножом.

Полицейские изъяли туши животных, автомобиль, фароискатель, охотничий нож, карабин «Вепрь КМ» с тепловизором и пятью патронами. В рамках расследования будет проведена баллистическая экспертиза.

Суд состоялся. Браконьеров заставили выплатить больше 300 тысяч за охоту на косуль
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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Браконьерство#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Незаконная охота#Охота на косуль
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