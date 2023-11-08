Добил ножом раненую. Омский браконьер с друзьями застрелил ночью двух косуль

Из леса вышли три человека, в руках одного из которых было оружие. Пройдя чуть дальше, правоохранители нашли тушу еще одной косули. Как выяснилось, с помощью тепловизора мужчина с ружьем нашел животных в лесу и через люк из салона авто начал охотиться на них. Одна косуля была убита, другая — ранена. Последнюю он добил охотничьим ножом.