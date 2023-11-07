В Омске вдове участника СВО провели газ после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В Омске супруге погибшего участника СВО провели газ в дом после вмешательства прокуратуры, сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе ведомства.
Женщина обратилась к прокурора Омска Павлу Попову во время личного приема в госфонде «Защитники Отечества». Омичка сообщила, что при подключении услуг возникли проблемы. Женщина проживает в доме с двумя маленькими детьми, и зимой без газоснабжения пришлось бы непросто.
«От прокурора последовала незамедлительная реакция, благодаря которой вопрос заявителя был разрешен в сжатые сроки. Работоспособность системы отопления и обеспечения газом прокурор Омска проверил лично, побывав у супруги участника СВО дома», — сообщили в прокуратуре.