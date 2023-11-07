В Омске вдове участника СВО провели газ после вмешательства прокуратуры

Женщина обратилась к прокурора Омска Павлу Попову во время личного приема в госфонде «Защитники Отечества». Омичка сообщила, что при подключении услуг возникли проблемы. Женщина проживает в доме с двумя маленькими детьми, и зимой без газоснабжения пришлось бы непросто.