«Однушки» от 3,9 млн. В омском Амуре-2 сдали 8-этажный дом с двором без машин

В региональном минстрое уточнили, что 10 квартир передадут льготникам и обманутым дольщика. В жилье выполнена отделка «под ключ». У здания установлены короба для кондиционеров, архитектурная подсветка. Реализовали концепцию «двор без машин», когда парковочные места предусмотрены только с внешней стороны дома.