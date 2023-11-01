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В омском микрорайоне Амурский-2 построили новую многоэтажку

«Однушки» от 3,9 млн. В омском Амуре-2 сдали 8-этажный дом с двором без машин

1 ноября 2023, 02:33
Фото: Администрация Омска

В омском микрорайоне Амурский-2 построили новую многоэтажку

В новостройке 155 квартир, 10 из них передадут льготникам и обманутым дольщикам.

В Амуре-2 вчера, 31 октября, ввели в эксплуатацию новый 8-этажный дом. Соответствующее разрешение выдали в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска. Здание возвела компания «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“. Новостройка расположена по адресу 4-й Амурский проезд, 7.

Общая площадь жилых помещений составляет 7831,2 кв. м. В доме 155 квартир: 91 — однокомнатная, 37 — двухкомнатных, 27 — трехкомнатных.

В региональном минстрое уточнили, что 10 квартир передадут льготникам и обманутым дольщика. В жилье выполнена отделка «под ключ». У здания установлены короба для кондиционеров, архитектурная подсветка. Реализовали концепцию «двор без машин», когда парковочные места предусмотрены только с внешней стороны дома.

Отметим, что квартиры в новостройке пока в продажу не поступили. В соседних похожих домах стоимость «однушек» стартует от 3,9 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске сдали в эксплуатацию 9-этажный дом в микрорайоне «Успешный-2». Общая площадь помещений составляет больше 3,7 тысяч кв. м. В доме 72 квартиры.

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