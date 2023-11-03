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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Прокурор поддержал ходатайство СК о заключении под стражу подрядчика школы Исилькуле

3 ноября 2023, 13:04
Фото: Midjourney
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Подрядчика школы в Исилькуле заключили под стражу

Руководитель подрядной организации причастен к хищению денег, которые предназначались для строительство образовательного учреждения.

Руководитель подрядной организации обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ходатайство о заключении его под стражу поддержала прокуратура Омской области. Кроме того, после заключения прокурора на такой же срок был арестован еще один фигурант дела и предполагаемый соучастник преступления.

В судебном заседании прокурор выступил с заключением о целесообразности избрания фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. С позицией ведомства согласился Куйбышевский районный суд и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование дела поставлено на контроль.

Напомним, что подозреваемых в хищении денег во время строительства школы задержали сегодня. Установлено, что подрядчик получил 381 миллион рублей в качестве аванса за строительство. Он их полностью израсходовал, при том, что готовность школы сейчас не превышает 39%. При строительстве на счета третьих лиц были переведены больше 58 млн рублей, предназначенных на возведение образовательного учреждения.

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Видео: Midjourney
Подозреваемые задержаны. На строительстве школы в Омской области похитили 58,5 млн
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