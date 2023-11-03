Прокурор поддержал ходатайство СК о заключении под стражу подрядчика школы Исилькуле

Руководитель подрядной организации обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ходатайство о заключении его под стражу поддержала прокуратура Омской области. Кроме того, после заключения прокурора на такой же срок был арестован еще один фигурант дела и предполагаемый соучастник преступления.



В судебном заседании прокурор выступил с заключением о целесообразности избрания фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. С позицией ведомства согласился Куйбышевский районный суд и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование дела поставлено на контроль.



Напомним, что подозреваемых в хищении денег во время строительства школы задержали сегодня. Установлено, что подрядчик получил 381 миллион рублей в качестве аванса за строительство. Он их полностью израсходовал, при том, что готовность школы сейчас не превышает 39%. При строительстве на счета третьих лиц были переведены больше 58 млн рублей, предназначенных на возведение образовательного учреждения.