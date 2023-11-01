Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

Иллюстрация

Участок под спорткомплекс. В Омске вновь выставили на торги бывший стадион «Сатурн»

1 ноября 2023, 04:34
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Мэрия Омска снова выставила на торги территорию бывшего стадиона «Сатурн»

Площадь объекта составляет 7401 кв. м. Цена лота — 664,3 тысячи рублей.

В Омске объявили аукцион на аренду территории на улице Бульварной, где раньше располагался стадион «Сатурн». Площадь объекта составляет 7401 кв. м. Цена лота — 664,3 тысячи рублей.

Территорию сдают в аренду на 7 лет и 4 месяца. Инвестор сможет построить на этом месте спорткомплекс площадью от 10 000 до 20 000 «квадратов». Заявки принимают до 29 ноября, итоги торгов подведут 4 декабря.

Ранее территорию уже выставляли на торги, но желающих построить новый объект на месте стадиона «Сатурн» не нашлось. Земельным участком заинтересовалось два индивидуальных предпринимателя из Воронежской области — Дмитрий Гильфанов и Елена Стрельникова. Бизнесменов допустили к торгам, однако они не сделали ни одной ставки, поэтому торги признали несостоявшимися.

Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»
Узнать подробнее
#Омск#Аренда#Аукцион#Инвестор#Сатурн#Евгений Игишев#Спорткомплекс#Стадион
Подпишитесь
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
31 октября, 11:48
«Оптимальное решение». В Омске закрылись ресторан «Маниллов» и сигарный клуб Manilla
Сегодня, 05:05
«Однушки» от 3,9 млн. В омском Амуре-2 сдали 8-этажный дом с двором без машин
Сегодня, 02:33
Снег, дождь и сибирский мороз. Известен прогноз погоды на ноябрь в Омской области
Сегодня, 06:11
Ждут бессонница и тревожность. Омскую область накроют магнитные бури
Сегодня, 03:36
Под двухэтажный ТЦ. В центре Омска земельный участок продают за 60 млн рублей
Сегодня, 05:23