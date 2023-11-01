Участок под спорткомплекс. В Омске вновь выставили на торги бывший стадион «Сатурн»

Ранее территорию уже выставляли на торги, но желающих построить новый объект на месте стадиона «Сатурн» не нашлось. Земельным участком заинтересовалось два индивидуальных предпринимателя из Воронежской области — Дмитрий Гильфанов и Елена Стрельникова. Бизнесменов допустили к торгам, однако они не сделали ни одной ставки, поэтому торги признали несостоявшимися.