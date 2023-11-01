Участок под спорткомплекс. В Омске вновь выставили на торги бывший стадион «Сатурн»

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
В Омске объявили аукцион на аренду территории на улице Бульварной, где раньше располагался стадион «Сатурн». Площадь объекта составляет 7401 кв. м. Цена лота — 664,3 тысячи рублей.
Территорию сдают в аренду на 7 лет и 4 месяца. Инвестор сможет построить на этом месте спорткомплекс площадью от 10 000 до 20 000 «квадратов». Заявки принимают до 29 ноября, итоги торгов подведут 4 декабря.
Ранее территорию уже выставляли на торги, но желающих построить новый объект на месте стадиона «Сатурн» не нашлось. Земельным участком заинтересовалось два индивидуальных предпринимателя из Воронежской области — Дмитрий Гильфанов и Елена Стрельникова. Бизнесменов допустили к торгам, однако они не сделали ни одной ставки, поэтому торги признали несостоявшимися.