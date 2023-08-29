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Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»

29 августа 2023, 03:58
Фото: 1MI
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В Омске не нашлось желающих построить новый объект на месте стадиона «Сатурн»

На аукцион поступило две заявки от индивидуальных предпринимателей из Воронежа, но торги все равно признали несостоявшимися.

Попытка омского департамента архитектуры и градостроительства найти инвестора для строительства спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн» по улице Бульварная завершилась неудачей. Депарх искал арендатора для земельного участка площадью 7491 кв. м с кадастровым номером 55:36:090205:15046. Договор аренды собирались заключить на 7 лет и 4 месяца, размер ежегодного платежа — 664,3 тысячи рублей.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Земельным участком, где разрешалось построить новый спортивный объект, заинтересовалось два индивидуальных предпринимателя из Воронежской области — Дмитрий Гильфанов и Елена Стрельникова.

Гильфанов зарегистрировал ИП в январе прошлого года. Он занимается покупкой и продажей земельных участков, а также выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Стрельникова зарегистрировала ИП в июне 2022 года. Специализируется она также на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.

И Дмитрия Гильфанова, и Елену Стрельникову допустили к торгам, однако они не сделали ни одной ставки, поэтому торги признали несостоявшимися.

Напомним, что планы по реконструкции стадиона «Сатурн» на улице Бульварная и строительстве вместо него многопрофильного манежа с двумя футбольными полями и тремя теннисными кортами звучали еще в 2020 году. 55 млн рублей в переделку собиралась вложить компания «АТ-Профи», но проект так и остался нереализованным.

В Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн»
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