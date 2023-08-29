Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»

Напомним, что планы по реконструкции стадиона «Сатурн» на улице Бульварная и строительстве вместо него многопрофильного манежа с двумя футбольными полями и тремя теннисными кортами звучали еще в 2020 году. 55 млн рублей в переделку собиралась вложить компания «АТ-Профи», но проект так и остался нереализованным.