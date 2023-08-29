Подали заявки, но не сделали ставок. В Омске не нашли инвестора для стадиона «Сатурн»

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Попытка омского департамента архитектуры и градостроительства найти инвестора для строительства спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн» по улице Бульварная завершилась неудачей. Депарх искал арендатора для земельного участка площадью 7491 кв. м с кадастровым номером 55:36:090205:15046. Договор аренды собирались заключить на 7 лет и 4 месяца, размер ежегодного платежа — 664,3 тысячи рублей.
Земельным участком, где разрешалось построить новый спортивный объект, заинтересовалось два индивидуальных предпринимателя из Воронежской области — Дмитрий Гильфанов и Елена Стрельникова.
Гильфанов зарегистрировал ИП в январе прошлого года. Он занимается покупкой и продажей земельных участков, а также выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Стрельникова зарегистрировала ИП в июне 2022 года. Специализируется она также на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур.
И Дмитрия Гильфанова, и Елену Стрельникову допустили к торгам, однако они не сделали ни одной ставки, поэтому торги признали несостоявшимися.
Напомним, что планы по реконструкции стадиона «Сатурн» на улице Бульварная и строительстве вместо него многопрофильного манежа с двумя футбольными полями и тремя теннисными кортами звучали еще в 2020 году. 55 млн рублей в переделку собиралась вложить компания «АТ-Профи», но проект так и остался нереализованным.