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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

иллюстрация

Нужны рабочие руки. Омичам назвали сферы, где работникам платят больше 300 тысяч

1 ноября 2023, 09:24
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске специалистам рабочих профессий предложили зарплаты больше 300 тысяч

В этом году трудовой рынок особо нуждается в работниках так называемых «простых» профессий.

Аналитики службы hh.ru оценили предложения по работе в Омской области. По их наблюдениям, в этом году наиболее востребованными являются специалисты рабочих профессий. На них приходится 29% от всего объема актуальных вакансий.

Спрос в сравнении с 2022 годом вырос на 36%. При этом сами работники стали не очень активны. Интерес упал на 4%, если сравнивать с данными прошлого года. На этом фоне в сентябре на одну вакансию для рабочих в среднем приходится только 1,9 резюме, тогда как в аналогичном месяце 2022 года показатель равнялся 2,8 резюме. В норме на предложение должно быть четыре резюме. Собственно, это свидетельствуют об остром дефиците кадров.

Соответствующая тенденция ведет к тому, что работодатели повышают зарплаты. За первые два месяца осени размер вознаграждения варьировался от 49 425 до 149 425 рублей. Самая большая сумма равнялась 320 тыс рублей. Такую зарплату, как правило, получают вахтовики.

В список вакансий с самыми большими зарплатами попали автоэлектрик (до 240 тыс рублей), механик фабрики (от 320 тыс рублей), электрогазосварщик (от 300 тыс рублей), машинист газотурбинных установок пятого разряда (от 280 тыс рублей до вычета налогов), резчик на пилах, ножовках и станках (от 270 тыс рублей до вычета налогов), сварщик (от 180 до 360 тыс рублей). В топ-10 «дорогих» предложений также вошли машинист бульдозера (от 246 до 278 тыс рублей), автослесарь (от 240 до 260 тыс рублей до вычета налогов), плотник, бетонщик, каменщик (от 215 тыс рублей) и маляр АКЗ (от 160 до 320 тыс рублей).

Аналитики также заметили, что в сентябре и октябре больше всего предложений опубликовали «Стройтранснефтегаз», «Российский Промышленный Сервис», «Газпром нефть», «Сибирские колбасы», «Васильевский рудник», FIX PRICE и «ГСП-Механизация».

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