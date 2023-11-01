Нужны рабочие руки. Омичам назвали сферы, где работникам платят больше 300 тысяч

Спрос в сравнении с 2022 годом вырос на 36%. При этом сами работники стали не очень активны. Интерес упал на 4%, если сравнивать с данными прошлого года. На этом фоне в сентябре на одну вакансию для рабочих в среднем приходится только 1,9 резюме, тогда как в аналогичном месяце 2022 года показатель равнялся 2,8 резюме. В норме на предложение должно быть четыре резюме. Собственно, это свидетельствуют об остром дефиците кадров.