Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

иллюстрация

Из-за нехватки врачей омичам повысили зарплатные предложения сразу до 300 тысяч

19 сентября 2023, 07:07
Фото: Город55
иллюстрация
При этом омские специалисты могут зарабатывать больше в других регионах.

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали вакансии в сфере медицины. По их наблюдениям, с начала 2023 года спрос на специалистов вырос на 31% по стране в сравнении с прошлым годом. Дефицит кадров наблюдается и в Омской области.

Так, с января по август этого года количество вакансий для медиков и фармацевтов региона выросло на 37% к прошлому году. Спрос на врачей увеличился на 38%, уточнили аналитики. Сильный кадровый дефицит в этом есть также в Иркутской области (+32%) и Кузбассе (+27%).

Из-за нехватки специалистов растут зарплаты. В этого году врачам готовы платить от 40 230 до 91 954 рублей. В 2022 году зарплатный диапазон составлял 45 977 — 80 460 рублей. При этом есть вакансии, где работникам предлагают до 300 тыс рублей. Речь идет о врачах-отоларингологах.

«Это предложение демонстрирует еще один актуальный тренд — в Омской области сейчас наиболее высокие зарплатные предложения для медиков все чаще встречаются в вакансиях из других регионов, предполагающих полную релокацию, например, на Сахалин, как в данном предложении», — отметили в пресс-центре hh.ru.

К слову, больше всего готовы платить в Сибири врачам-стоматологам и ортодонтам. В Новосибирской области специалистам предлагают до 1,5 млн рублей.

Ранее Город55 писал об откровениях омских соискателей, которые столкнулись при поиске работы с дискриминацией. Некоторые работодатели имеют предубеждения по поводу семейного положения потенциального работника, возраста и внешнего вида.

Омичи рассказали, что не могут найти работу из-за возраста, лишнего веса и детей
Узнать подробнее
#Общество#Работа#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Работа в Омской области
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Сегодня, 06:50
Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
Сегодня, 03:16
Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»
Сегодня, 06:23
Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма
Сегодня, 05:04
В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
Сегодня, 06:22
Омичи могут экономить на поездках в электричках
Сегодня, 03:00