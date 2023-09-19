Из-за нехватки врачей омичам повысили зарплатные предложения сразу до 300 тысяч

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Аналитики сервиса hh.ru проанализировали вакансии в сфере медицины. По их наблюдениям, с начала 2023 года спрос на специалистов вырос на 31% по стране в сравнении с прошлым годом. Дефицит кадров наблюдается и в Омской области.
Так, с января по август этого года количество вакансий для медиков и фармацевтов региона выросло на 37% к прошлому году. Спрос на врачей увеличился на 38%, уточнили аналитики. Сильный кадровый дефицит в этом есть также в Иркутской области (+32%) и Кузбассе (+27%).
Из-за нехватки специалистов растут зарплаты. В этого году врачам готовы платить от 40 230 до 91 954 рублей. В 2022 году зарплатный диапазон составлял 45 977 — 80 460 рублей. При этом есть вакансии, где работникам предлагают до 300 тыс рублей. Речь идет о врачах-отоларингологах.
«Это предложение демонстрирует еще один актуальный тренд — в Омской области сейчас наиболее высокие зарплатные предложения для медиков все чаще встречаются в вакансиях из других регионов, предполагающих полную релокацию, например, на Сахалин, как в данном предложении», — отметили в пресс-центре hh.ru.
К слову, больше всего готовы платить в Сибири врачам-стоматологам и ортодонтам. В Новосибирской области специалистам предлагают до 1,5 млн рублей.
Ранее Город55 писал об откровениях омских соискателей, которые столкнулись при поиске работы с дискриминацией. Некоторые работодатели имеют предубеждения по поводу семейного положения потенциального работника, возраста и внешнего вида.