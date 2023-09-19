Из-за нехватки врачей омичам повысили зарплатные предложения сразу до 300 тысяч

Так, с января по август этого года количество вакансий для медиков и фармацевтов региона выросло на 37% к прошлому году. Спрос на врачей увеличился на 38%, уточнили аналитики. Сильный кадровый дефицит в этом есть также в Иркутской области (+32%) и Кузбассе (+27%).