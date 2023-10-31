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Published Сегодня, 08:09

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В центре Омска на Маркса столкнулись два автобуса с пассажирами

Пострадали семеро. В центре Омска столкнулись два автобуса с пассажирами

31 октября 2023, 08:09
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В центре Омска на Маркса столкнулись два автобуса с пассажирами

Правоохранители и прокуратура занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Сегодня утром, 31 октября, на проспекте Карла Маркса произошла авария с пассажирским транспортом. Это случилось на маршруте № 323 («Имени В. Бархатовой → 3-я Железнодорожная»). В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили детали происшествия.

По данным ведомства, 59-летний водитель микроавтобуса рядом с домом № 7 не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса. В салоне первого пассажирского транспорта находились девять человек, а в другом — десять.

При столкновении семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии. Также к проверке подключились сотрудники городской прокуратуры.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Авария#ДТП с автобусом#Новости#Авария с пострадавшими#Алина Ясинская
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