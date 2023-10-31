Пострадали семеро. В центре Омска столкнулись два автобуса с пассажирами

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Сегодня утром, 31 октября, на проспекте Карла Маркса произошла авария с пассажирским транспортом. Это случилось на маршруте № 323 («Имени В. Бархатовой → 3-я Железнодорожная»). В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили детали происшествия.
По данным ведомства, 59-летний водитель микроавтобуса рядом с домом № 7 не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса. В салоне первого пассажирского транспорта находились девять человек, а в другом — десять.
При столкновении семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства аварии. Также к проверке подключились сотрудники городской прокуратуры.