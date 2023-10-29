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иллюстрация

Сбил лежащего на дороге. Под Омском произошла смертельная авария

29 октября 2023, 03:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Под Омском водитель насмерть сбил лежащего на дороге молодого мужчину

Погибшему было 39 лет.

28 октября в 20:15 стало известно о смертельной аварии в Омском районе. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

37-летний водитель «Mazda» ехал по автодороге Омск-Красноярск. В районе 28 километра наехал на 39-летнего мужчину, тот лежал на проезжей части по ходу движения машины.

В результате ДТП пешеход скончался до прибытия медиков. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ГИБДД#Омский район
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