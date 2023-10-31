Лучная перестрелка и фехтование. Омичей пригласили отметить День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, в Омской крепости пройдет фестиваль «Подвиг 1612 — время героев». Для гостей приготовят театрализованную военную постановку, экскурсии и ремесленные и военные мастер-классы. Все мероприятия фестиваля пройдут бесплатно.