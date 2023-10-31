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В День народного единства в Омской крепости пройдет исторический фестиваль

Лучная перестрелка и фехтование. Омичей пригласили отметить День народного единства

31 октября 2023, 07:55
Фото: Дмитрий Рудаков

В День народного единства в Омской крепости пройдет исторический фестиваль

Для гостей приготовят театрализованную военную постановку, экскурсии и ремесленные и военные мастер-классы.

В День народного единства, 4 ноября, в Омской крепости пройдет фестиваль «Подвиг 1612 — время героев». Для гостей приготовят театрализованную военную постановку, экскурсии и ремесленные и военные мастер-классы. Все мероприятия фестиваля пройдут бесплатно.

«Мы ожидаем большое количество посетителей, в том числе из других городов. Есть люди, которые собираются приехать в Омск специально на наш фестиваль. Расширилась и театрализованная батальная постановка, что в позитивном ключе отразится на зрелищности боя. После реконструкции гости фестиваля смогут посетить образовательные площадки, где в форме интерактивного квеста познакомятся с военными науками 17 века. Количество площадок в этом году увеличилось, появились ремесленные мастер-классы», — рассказал директор Омской крепости Василий Минин.

Программа фестиваля «Подвиг 1612»:

14:00 — 14:30 — Открытие фестиваля. Реконструкция сражения эпохи Смутного времени;

14:30 — 15:00 — Фотосессия с участниками на берегу Иртыша;

15:00 — 18:00 — Интерактивный квест в русском военном лагере Второго ополчения — Смутного времени: военные и ремесленные мастер-классы.

В лагере будут представлены следующие локации: боярские палаты, стрелецкая, лучная, фехтовальная, доспешная, пикинерская, ремесленная.

Отдельно можно будет посетить полевая кухню и изготовить монету на Монетном дворе, приобрести сувенирную продукцию.

Фото: Дмитрий Рудаков
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#Общество#Омск#Реконструкция#Омская крепость#Фестиваль#Сувениры#День народного единства#Кухня#Фехтование#Праздник#Евгений Игишев#Историческая реконструкция
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