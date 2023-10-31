Хоценко рассказал о планах развития госпрограмм в Омской области на ближайшие 7 лет

В Омской области утвердили пакет региональных государственных программ, которые начнут действовать с 1 января 2024 года. Он включает 21 госпрограмму во всех сферах. Планируется, что на эти цели до 2030 года направят более 1 трлн рублей. Подробности рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.