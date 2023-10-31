Хоценко рассказал о планах развития госпрограмм в Омской области на ближайшие 7 лет

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Омской области утвердили пакет региональных государственных программ, которые начнут действовать с 1 января 2024 года. Он включает 21 госпрограмму во всех сферах. Планируется, что на эти цели до 2030 года направят более 1 трлн рублей. Подробности рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Направим на развитие региона в ближайшие семь лет более 1 триллиона рублей. Утвердили новые государственные программы во всех сферах — образовании, здравоохранении, благоустройстве, экономике и многих других. Для каждой программы определен результат на конец каждого года. Эта система уже на этапе планирования поможет нам понимать итог: какой объем работ предстоит, сколько людей получит поддержку», — написал глава региона.
Развитие государственных программ направлено на создание условий и улучшения в регионе. Работа по ним — продолжение федеральной реформы. В прошлом году на новую систему перешли федеральные программы. Теперь очередь за регионами. Такую задачу поставил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«К 2030 году планируется выйти на объёмы строительства в 1,45 млн квадратных метров жилья ежегодно, достичь 100% цифровизации в здравоохранении, образовании, строительстве и общественном транспорте. В следующем году выплату на детей до 3 лет более получат 6,5 тысячи семей. Кроме того, планируется ликвидировать 77 свалок ТКО, установить 5 крытых хоккейных кортов, отремонтировать 10 водозаборных скважин», — пояснил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
В программах содержится множество показателей, которые отражают степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых государством.