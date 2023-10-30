В Омске ликвидировали управляющую компанию, связанную с Агрегатным заводом

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Агрегатчик“» исключили из единого госреестра юридических лиц. Это произошло из-за претензий налоговой службы, нашедшей в данных фирмы некорректные сведения.
— Статус компании: Недействующая, — говорится в официальном сообщении. — Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
75% уставного капитала «Агрегатчика» записаны на само общество, остальные 25% принадлежат Андрею Баженову. Последний упоминался в новостях как несостоявшийся кандидат в мэры на выборах 2012 года и как фигурант уголовного дела. Баженов пообещал бывшему главе омского депимущества Сергею Хорошилову защиту от уголовного преследования и получил от него 170 тысяч рублей, суд счел это покушением на мошенничество и в 2021 году отправил Баженова в колонию на год.
Управляющая компания связана с Агрегатным заводом, одним из владельцев которого считается известный омский бизнесмен Сергей Морев. В числе учредителей «Агрегатчика» в разное время были Игорь Погребняк (в прошлом гендиректор «Омскагрегата»), его сын Максим Погребняк, депутат Омского городского совета Андрей Никитин, видный представитель коммунального бизнеса Александр Лихачев.