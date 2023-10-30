В Омске ликвидировали управляющую компанию, связанную с Агрегатным заводом

75% уставного капитала «Агрегатчика» записаны на само общество, остальные 25% принадлежат Андрею Баженову. Последний упоминался в новостях как несостоявшийся кандидат в мэры на выборах 2012 года и как фигурант уголовного дела. Баженов пообещал бывшему главе омского депимущества Сергею Хорошилову защиту от уголовного преследования и получил от него 170 тысяч рублей, суд счел это покушением на мошенничество и в 2021 году отправил Баженова в колонию на год.