Управляющая компания, связанная с Агрегатным заводом, оказалась под угрозой закрытия

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Агрегатчик“» в ближайшее время может быть ликвидировано по инициативе налоговой службы. Это следует из официального сообщения, появившегося на одном из специализированных интернет-ресурсов.
— Регистрирующим органом принято решение, — говорится в документе, — о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).
75% уставного капитала «Агрегатчика» записаны на само общество, остальные 25% принадлежат Андрею Баженову. Последний упоминался в новостях как несостоявшийся кандидат в мэры на выборах 2012 года и как фигурант уголовного дела. Баженов пообещал бывшему главе омского депимущества Сергею Хорошилову защиту от уголовного преследования и получил от него 170 тысяч рублей, суд счел это покушением на мошенничество и в 2021 году отправил Баженова в колонию на год.
Управляющая компания связана с Агрегатным заводом, одним из владельцев которого считается известный омский бизнесмен Сергей Морев. В числе учредителей «Агрегатчика» в разное время были Игорь Погребняк (в прошлом гендиректор «Омскагрегата»), его сын Максим Погребняк, депутат Омского городского совета Андрей Никитин, видный представитель коммунального бизнеса Александр Лихачев.