Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Изображение материала

Управляющая компания, связанная с Агрегатным заводом, оказалась под угрозой закрытия

7 июля 2023, 06:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Налоговики хотят исключить «Агрегатчика» из ЕГРЮЛа из-за недостоверных данных.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Агрегатчик“» в ближайшее время может быть ликвидировано по инициативе налоговой службы. Это следует из официального сообщения, появившегося на одном из специализированных интернет-ресурсов.

— Регистрирующим органом принято решение, — говорится в документе, — о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

75% уставного капитала «Агрегатчика» записаны на само общество, остальные 25% принадлежат Андрею Баженову. Последний упоминался в новостях как несостоявшийся кандидат в мэры на выборах 2012 года и как фигурант уголовного дела. Баженов пообещал бывшему главе омского депимущества Сергею Хорошилову защиту от уголовного преследования и получил от него 170 тысяч рублей, суд счел это покушением на мошенничество и в 2021 году отправил Баженова в колонию на год.

Управляющая компания связана с Агрегатным заводом, одним из владельцев которого считается известный омский бизнесмен Сергей Морев. В числе учредителей «Агрегатчика» в разное время были Игорь Погребняк (в прошлом гендиректор «Омскагрегата»), его сын Максим Погребняк, депутат Омского городского совета Андрей Никитин, видный представитель коммунального бизнеса Александр Лихачев.

Омский агрегатный завод открыл дочернюю строительную компанию
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Управляющие компании#Агрегатный завод#Ликвидация фирм#Бизнес#Новости
Подпишитесь
Александра Артемова выдвинули на пост председателя Заксобрания Омской области
Сегодня, 05:45
Мэр Омска Сергей Шелест испытал на себе, каково ездить в маршрутке в час пик
Сегодня, 05:34
Репетиция настоящей приватизации. Новый устав «Пассажирсервиса» вызывает тревогу
Сегодня, 09:28
Фирму, оскандалившуюся из-за ремонта в Омской крепости, хотят ликвидировать
Сегодня, 06:51
В Омске на «Зеленом острове» бесплатно выступят Юлия Чичерина и группа «УмаТурман»
Сегодня, 06:35
Стало известно, какие омские школы отремонтируют в ближайшее время
Сегодня, 08:07