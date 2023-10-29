20 млн рублей за эффективность. Глав омских районов поощрят за хорошую работу

Напомним, в регионе 32 района и 389 поселений. Специалисты облправительства составили рейтинг. Администрации муниципальных образований с 1 по 11 место получат по 500 тысяч рублей, с 12 по 22 — по 300 тысяч, остальные 10 — по 120 тысяч рублей.