20 млн рублей за эффективность. Глав омских районов поощрят за хорошую работу

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Глав районов и сельских поселений Омской области поощрят за результативность. Об этом сообщили в облправительстве. Оценивали эффективность работы по нескольким показателям: социально-экономическое развития, активность, управленческие качества. На поощрения из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей.
Напомним, в регионе 32 района и 389 поселений. Специалисты облправительства составили рейтинг. Администрации муниципальных образований с 1 по 11 место получат по 500 тысяч рублей, с 12 по 22 — по 300 тысяч, остальные 10 — по 120 тысяч рублей.