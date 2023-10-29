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иллюстрация

20 млн рублей за эффективность. Глав омских районов поощрят за хорошую работу

29 октября 2023, 03:42
Фото: Midjourney
иллюстрация

Глав районов и поселений Омской области премировали на 20 млн рублей

Каждый район получит определенную сумму. Все зависит от места в рейтинге.

Глав районов и сельских поселений Омской области поощрят за результативность. Об этом сообщили в облправительстве. Оценивали эффективность работы по нескольким показателям: социально-экономическое развития, активность, управленческие качества. На поощрения из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей.

Напомним, в регионе 32 района и 389 поселений. Специалисты облправительства составили рейтинг. Администрации муниципальных образований с 1 по 11 место получат по 500 тысяч рублей, с 12 по 22 — по 300 тысяч, остальные 10 — по 120 тысяч рублей.

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#Политика#Экономика#Омск#Омская область#Премия#Правительство#Новости
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