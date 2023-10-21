Захватывают дух. Два омских театра стали претендентами на премию «Золотая Маска»

Кроме того, на «Золотую маску» претендует кукольный театр «Арлекин». Омского «Винни-Пух» (6+) по сказке Алана Милна жюри причислили к категории «Лучший кукольный спектакль». Режиссерский труд Александра Янушкевича также отметили в списке, как и работу художника спектакля Екатерины Шиманович.