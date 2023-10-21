Захватывают дух. Два омских театра стали претендентами на премию «Золотая Маска»

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Опубликован лонг-лист самых ярких спектаклей сезона 2022/2023. Эксперты российской национальной театральной премии «Золотая Маска» отобрали 56 работ, в том числе две из них созданы на базе омского академического театра драмы.
Жюри выделило спектакли из самых разных точек страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Йошкар-Олы, Перми, Казани, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Южно-Сахалинска и других. Их отметили в 13 номинациях.
Так, омский спектакль «Небо позднего августа» (16+) номинирован на звание «Лучший спектакль большой формы». Его режиссер Петр Шерешевский, актеры Николай Михалевский, Егор Уланов, Руслан Шапорин, Алина Егошина и Екатерина Потапова, а также драматург Тоня Яблочкина и художник Елена Сорочайкина были отмечены экспертным советом.
В лонг-лист также попала работа омского драмтеатра «Мой дедушка был вишней» (12+). Постановку выделили в категории «Спектакль малой формы». Номинированы также режиссер Арина Гулимова, актеры Михаил Окунев Ирина Герасимова.
Кроме того, на «Золотую маску» претендует кукольный театр «Арлекин». Омского «Винни-Пух» (6+) по сказке Алана Милна жюри причислили к категории «Лучший кукольный спектакль». Режиссерский труд Александра Янушкевича также отметили в списке, как и работу художника спектакля Екатерины Шиманович.