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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Омский «Авангард» покинул нападающий Кирилл Панюков

Нападающий «Авангарда» Кирилл Панюков перешел в хабаровский «Амур»

28 октября 2023, 12:21
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» покинул нападающий Кирилл Панюков

Хоккейный клуб получил за игрока денежную компенсацию.

Нападающий Кирилл Панюков перешел из «Авангарда» в хабаровский «Амур». Взамен игрока хоккейный клуб получил денежную компенсацию, сообщили сегодня, 28 октября, на сайте команды.

«Мы благодарим Кирилла за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

26-летний хоккеист Панюков присоединился к «ястребам» в мае нынешнего года. Контракт с игроком изначально был рассчитан на три года. В прошлом сезоне Панюков провел за «Ак Барс» 68 матчей и набрал 15 очков — забил 9 шайб и отдал 6 результативных передач.

Также сегодня стало известно, что клуб подписал контракт с Марком Вербой, но поместил в список отказов Зията Пайгина.

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#Спорт#Евгений Игишев
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