Омичей готовят к сезону «самокатов». Вступили в силу поправки в ПДД

Больше не будет «неразберихи» с правами, обязанностями, штрафами и ответственностью за аварии. «СИМ» официально разрешено двигаться там же, где и велосипедам. То есть, преимущественно по велодорожкам. В случае, если их нет, то по обочине дороги, или по тротуару, если нет ничего из перечисленного, можно ехать по правому краю проезжей части. Это, что касается совершеннолетних участников движения, если вес «СИМ» меньше 35 кг. Тем же малышам на гироскутерах и сопровождающим их родителям, как и прежде, доступны только велодорожки и тротуары.