Омичей готовят к сезону «самокатов». Вступили в силу поправки в ПДД

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
С сегодняшнего дня вступило в силу постановление от 6 октября прошлого года № 1769, вносящее изменения в правила дорожного движения. В новых правилах вводится понятие «средства индивидуальной мобильности». Это транспорт с одним или несколькими колесами или роликами, оснащенный двигателем, предназначенный для индивидуального передвижения. Так что все электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и электроскейтборды получили официальный статус.
Больше не будет «неразберихи» с правами, обязанностями, штрафами и ответственностью за аварии. «СИМ» официально разрешено двигаться там же, где и велосипедам. То есть, преимущественно по велодорожкам. В случае, если их нет, то по обочине дороги, или по тротуару, если нет ничего из перечисленного, можно ехать по правому краю проезжей части. Это, что касается совершеннолетних участников движения, если вес «СИМ» меньше 35 кг. Тем же малышам на гироскутерах и сопровождающим их родителям, как и прежде, доступны только велодорожки и тротуары.
Если вес транспорта более 35 кг, то по тротуарам передвигаться нельзя, доступны только обочины и правый край дороги. Любое «СИМ» должно быть оборудовано звонком, фарами, светоотражателями и тормозами. В случае нарушения ПДД или аварий закон будет рассматривать водителей «СИМ» отдельно. У них появятся собственные знаки и регламент. Но по большей части ПДД для самокатчиков схожи с ПДД для велосипедистов.
Скорость «СИМ» на тротуарах, обочинах и в пешеходных зонах не должна превышать 25 км/ч. Везде, где движение совмещено с движением пешеходов, у последних приоритет, за исключением велодорожек. Там пешеходы должны пропускать как велосипедистов, так и самокатчиков. Но если велосипедист обязан спешиться, когда мешает прохожим, то водителям «СИМ» разрешено просто снизить скорость до скорости пешеходов.
Отметим, что представленный в Омске сервис «Whoosh» не стал менять оферту на прокат самокатов, хотя в ПДД и прописали, что использование несовершеннолетними «СИМ» возможно. Пресс-служба сообщила, что компания «подумает» о том, чтобы смягчить оферту, но пока прокат доступен только для взрослых.