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В Омске началась ликвидация фирмы, продающей макароны и муку

Омская «Мельница» начала самоликвидацию

27 октября 2023, 07:01
Фото: 1MI

В Омске началась ликвидация фирмы, продающей макароны и муку

Уже подано соответствующее заявление.

Общество с ограниченной ответственностью «Мельница», прописанное в Омске на улице Сибирская, в ближайшее время может прекратить свое существование. Из официального сообщения следует, что вчера, 26 октября, было подано заявление о ликвидации юридического лица.

— Дата готовности документов: 03.11.2023, — уточняется в сообщении.

«Мельница» специализируется на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями, но работает себе в убыток: по итогам 2022 года расходы превысили доходы на 4 млн рублей. Пост директора занимает Светлана Алиева, уставный капитал принадлежит торговым домам «Евразия» и «Полюс». Бенефициары компании — Павел Моляренко и Руслан Мадинов.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
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