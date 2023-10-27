Омская «Мельница» начала самоликвидацию

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Общество с ограниченной ответственностью «Мельница», прописанное в Омске на улице Сибирская, в ближайшее время может прекратить свое существование. Из официального сообщения следует, что вчера, 26 октября, было подано заявление о ликвидации юридического лица.
— Дата готовности документов: 03.11.2023, — уточняется в сообщении.
«Мельница» специализируется на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями, но работает себе в убыток: по итогам 2022 года расходы превысили доходы на 4 млн рублей. Пост директора занимает Светлана Алиева, уставный капитал принадлежит торговым домам «Евразия» и «Полюс». Бенефициары компании — Павел Моляренко и Руслан Мадинов.