Ликвидация старейшей книготорговой сети Омска перешла в решающую стадию

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Акционерное общество «Омский книготорговый дом» скоро может прекратить свое существование. Город55 уже писал о том, что в этой фирме началась процедура ликвидации. Теперь стало известно, что 17 октября руководство общество направило соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу.
— Дата готовности документов — 25.10.2023, — уточняется в официальном сообщении.
Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидироваться.
Игорь Бабиков, совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга», два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его сын.