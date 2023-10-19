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Ликвидация старейшей книготорговой сети Омска перешла в решающую стадию

Ликвидация старейшей книготорговой сети Омска перешла в решающую стадию

19 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI
«Омский книготорговый дом» могут исключить из ЕГРЮЛ уже в октябре.

Акционерное общество «Омский книготорговый дом» скоро может прекратить свое существование. Город55 уже писал о том, что в этой фирме началась процедура ликвидации. Теперь стало известно, что 17 октября руководство общество направило соответствующее заявление в Федеральную налоговую службу.

— Дата готовности документов — 25.10.2023, — уточняется в официальном сообщении.

Напомним: «Омский книготорговый дом» является старейшей книготорговой организацией Омска. Его единственным акционером долго была городская администрация, но в 2021 года мэрия одобрила продажу акций. В январе этот бизнес купил Игорь Бабиков, в апреле еще и назначивший себя директором. Потом книготорговый дом переехал в Курган и начал самоликвидироваться.

Игорь Бабиков, совладелец и бывший гендиректор «Омскметаллооптторга», два года назад вышел на свободу по УДО (его осудили за мошенничество со вкладами «Промсвязьбанка»). «Омскметаллооптторгом» теперь руководит его сын.

В старейшей книготорговой сети Омска началась процедура ликвидации
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Игорь Бабиков#Омский книготорговый дом
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