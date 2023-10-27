«Культурное неравенство». Омичка заявила, что не может уехать вечером из центра домой

Омичка назвала ситуацию «культурным неравенством». По ее словам, уезжать после спектаклей, представлений в концертном зале и других культурных мероприятий из центра достаточно сложно. Например, она после 22 часов с трудом добирается до дома в городке Нефтяников. Также женщина рассказала, что уехать домой из центра после поздних мероприятий не могут и ее приятели, проживающие в Амурском поселке. Им должна улыбнуться удача, чтобы компания доехала до остановок «Кристалл» и «Заря». Далее горожане идут до своих домов.