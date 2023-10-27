«Культурное неравенство». Омичка заявила, что не может уехать вечером из центра домой

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Жительница областного центра рассказала представителю администрации города о волнующей ее проблеме общественного транспорта. Замдиректора департамента транспорта Сергей Фальковский попытался ответить женщине в эфире ГТРК «Иртыш».
Омичка назвала ситуацию «культурным неравенством». По ее словам, уезжать после спектаклей, представлений в концертном зале и других культурных мероприятий из центра достаточно сложно. Например, она после 22 часов с трудом добирается до дома в городке Нефтяников. Также женщина рассказала, что уехать домой из центра после поздних мероприятий не могут и ее приятели, проживающие в Амурском поселке. Им должна улыбнуться удача, чтобы компания доехала до остановок «Кристалл» и «Заря». Далее горожане идут до своих домов.
«Получается культурное неравенство. Учреждения культуры доступны только для тех, кто живет на центральных магистралях», — заявила она и задала вопрос по срокам решения проблемы.
Фальковский признался, что на него достаточно сложно ответить.
«Проработать все направления после 22 часов достаточно сложно. Пассажиропоток меняется. Мы работает над этой темой. Магистральные маршруты тоже в проработке. Возможно, какие-то маршруты появятся», — сказал Фальковский.
Ранее Город55 писал о том, что с 1 декабря автобус № 24, который связывает поселок Солнечный и район железнодорожного вокзала, будет считаться магистральным. Это означает, что интервалы между единицами транспорта сократятся, а сам маршрут начнет курсировать с 6 утра до 23 вечера.