Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Изображение материала

Омский бизнесмен Владислав Авдошин купил еще одну фирму

25 июля 2023, 12:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь предпринимателю принадлежит «АЗС Партнер», производящий металлоконструкции.

В обществе с ограниченной ответственностью «АЗС Партнер» поменялся учредитель. Уставный капитал этой фирмы, принадлежавший Константину Якунину, полностью перешел к Владиславу Авдошину (видимо, за счет купли-продажи).

Специализация «АЗС Партнера» — «производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». При уставном капитале в 15 тысяч рублей доход фирмы за 2022 год составил 17,4 млн рублей, а совокупная стоимость ее активов — 2,36 млн.

Предыдущим владельцем компании был Константин Якунин, который еще и занимал пост директора (Авдошин уже назначил на его место Николая Андреева). Якунин остается учредителем ООО «КМ-Инжиниринг», которое тоже специализируется на металлоконструкциях.

Напомним: Владислав Авдошин принадлежат к известной в Омске предпринимательской семье (в частности, именно она построила «Миллениум»). Бизнесмен владеет примерно десятком фирм, в числе которых «Омтек», «Промтэк», «Геосырье», «Евротэк», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и др.

Вернул в семью. Владислав Авдошин приобрел омскую компанию «Омтек»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Покупка фирм#Бизнес#Новости#Владислав Авдошин
Подпишитесь
Рейдерский захват. Как в омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
Сегодня, 12:06
Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
Сегодня, 09:02
Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
Сегодня, 05:58
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
Сегодня, 08:10
Зарплата от 100 тысяч рублей. На «Омсктрансмаш» ищут сотни токарей и фрезеровщиков
Сегодня, 10:09
Важно. В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект об изменении возраста призыва в армию
Сегодня, 06:30