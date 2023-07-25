Омский бизнесмен Владислав Авдошин купил еще одну фирму

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В обществе с ограниченной ответственностью «АЗС Партнер» поменялся учредитель. Уставный капитал этой фирмы, принадлежавший Константину Якунину, полностью перешел к Владиславу Авдошину (видимо, за счет купли-продажи).
Специализация «АЗС Партнера» — «производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». При уставном капитале в 15 тысяч рублей доход фирмы за 2022 год составил 17,4 млн рублей, а совокупная стоимость ее активов — 2,36 млн.
Предыдущим владельцем компании был Константин Якунин, который еще и занимал пост директора (Авдошин уже назначил на его место Николая Андреева). Якунин остается учредителем ООО «КМ-Инжиниринг», которое тоже специализируется на металлоконструкциях.
Напомним: Владислав Авдошин принадлежат к известной в Омске предпринимательской семье (в частности, именно она построила «Миллениум»). Бизнесмен владеет примерно десятком фирм, в числе которых «Омтек», «Промтэк», «Геосырье», «Евротэк», «Миллениум-Трейд», «Тарский горно-обогатительный комбинат» и др.