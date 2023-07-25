Омский бизнесмен Владислав Авдошин купил еще одну фирму

Специализация «АЗС Партнера» — «производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». При уставном капитале в 15 тысяч рублей доход фирмы за 2022 год составил 17,4 млн рублей, а совокупная стоимость ее активов — 2,36 млн.