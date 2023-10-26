На конференции «InRussia» Хоценко презентовал продукцию омских производителей

Posted Вчера, 09:21
Published Вчера, 09:21
Modified Вчера, 09:24
Updated Вчера, 09:24
В этой конференции регион принимал участие впервые. «InRussia» — площадка для знакомства мирового сообщества с промышленной инфраструктурой России, в этом году мероприятие прошло в Ставропольском крае, его организаторами стали Министерство промышленности и торговли РФ и Правительство Ставропольского края, а Генеральным партнером — Ассоциация индустриальных парков России.
В рамках пленарной сессии выступил Глава Омской области Виталий Хоценко. Он выразил благодарность за возможность презентовать продукцию региональных производителей на таком высоком уровне, тем самым развивать индустриальный потенциал области.
«Нам есть, что представить, ведь мы — один из самых больших промышленных регионов страны. Работаем вместе с руководством промышленности и торговли России, которые являются одним из организаторов данной выставки, правительством Ставропольского края. Мы надеемся найти партнеров, которые будут размещать производство в нашем регионе, новые контакты», — отметил губернатор.
Хоценко также добавил, что Омская область открыта к сотрудничеству и рассмотрит все поступившие предложения.
«Сегодня у бизнеса уникальная возможность показать свою продукцию не только для представителей Ставропольского края, но и для всей страны, в том числе Омской области, обрести новые контракты. Я благодарен Виталию Павловичу за работу. Желаю успехов в развитии и реализации намеченных планов», — подчеркнул директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Иван Куликов.
На Международном форуме возможности Омского региона были представлены на специальном выставочном стенде. Здесь презентовали модели сельскохозяйственного и котлового оборудования, интеллектуальные приборы учета электроэнергии, а также датчики температуры и другую региональную продукцию.