На конференции «InRussia» Хоценко презентовал продукцию омских производителей

В этой конференции регион принимал участие впервые. «InRussia» — площадка для знакомства мирового сообщества с промышленной инфраструктурой России, в этом году мероприятие прошло в Ставропольском крае, его организаторами стали Министерство промышленности и торговли РФ и Правительство Ставропольского края, а Генеральным партнером — Ассоциация индустриальных парков России.