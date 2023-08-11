Виталий Хоценко мотивирует местных производителей выходить на всероссийский рынок

Маслосырокомбинат стал первым местом из программы визита в Тюкалинский район. Предприятие основано в 1968 году, сегодня является одним из старейших и наиболее известным в регионе производителем молочной продукции. Тюкалинский маслосыркомбинат — ведущий производитель твердых сыров в Омской области. Также специализируется на внедрении в производство новых видов этого продукта.