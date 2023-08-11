Виталий Хоценко мотивирует местных производителей выходить на всероссийский рынок

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:25
Маслосырокомбинат стал первым местом из программы визита в Тюкалинский район. Предприятие основано в 1968 году, сегодня является одним из старейших и наиболее известным в регионе производителем молочной продукции. Тюкалинский маслосыркомбинат — ведущий производитель твердых сыров в Омской области. Также специализируется на внедрении в производство новых видов этого продукта.
Генеральный директор МСК «Тюкалинский» Александр Чернявский рассказал Хоценко о большом ассортименте продукции, который включает более 80 наименований, среди которых: сливочное масло, творог и творожные продукты, а также сыры — полутвердые, рассольные и плавленые.
В 2022 году объем производства продукции составил 13,8 тыс. тонн. За первое полугодие 2023 году объем производства выпускаемой продукции составил 7,2 тыс. тонн, сообщают в Правительстве области.
Глава региона побывал на производственных цехах предприятия и пообщался с работниками. Также поинтересовался технологией изготовления и качеством изделий. Продукция маслосыркомбината отвечает требованиям международного стандарта и имеет соответствующие сертификаты. Более того, комбинат внедрил и использует систему менеджмента ее безопасности.
Отмечается, что сейчас на предприятии продолжается активный процесс модернизации: закупается новейшее оборудование, запускаются цеха, создаются оптимальные условия для производства каждого вида продукции.
После осмотра предприятия, Виталий Хоценко поручил профильному ведомству оказывать Тюкалинскому маслосыркомбинату поддержку в производстве собственного сырья для изготовления продукции.
«Предприятие себя давно зарекомендовало, выпускает отличную продукцию. Комбинат постепенно развивается, в планах на будущее — реконструкция приемно-аппаратного цеха и строительство склада. Часто на полках магазинов встречаю „Тюкалиночку“, интересно было узнать, где и как она производится. Предприятие пользуется мерами господдержки, будем и дальше их осуществлять, чтобы наши местные продукты выходили на всероссийский рынок», — отметил врио губернатора.