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Posted 25 октября, 11:10

Published 25 октября, 11:10

Modified 25 октября, 11:13

Updated 25 октября, 11:13

иллюстрация

Частники проиграли. Омский депархитектуры отстоял в суде лыжную базу на Березовой

25 октября 2023, 11:10
Фото: Город55
иллюстрация

Омский депарх выиграл суд над частной компанией за лыжную базу на Березовой

Судебные тяжбы за территорию длились несколько лет, но по итогу земля осталась во владении города.

В Омске наконец решилась судьба лыжной базы на улице Березовой. Департамент архитектуры и градостроительства выиграл суд с ООО «Черномор». Эта компания не один год пыталась забрать территорию у муниципалитета, чтобы вести там свой бизнес.

Здесь «Черномор» намеревался открыть спортивно-оздоровительный комплекс. Строительство объекта началось в 2017 году. Компания успела возвести его на 90%, но депстрой отозвал разрешения на строительство.

С 2017 года «Черномор» несколько раз пытался признать незаконным отказ ведомства вводить в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. Однако, по оценкам специалистов, состояние объекта напоминало больше ветхие строения. Мэр Омска Сергей Шелест написал в своем телеграм-канале, что администрация выезжала на место и видела только зрительскую трибуну и бытовку, полноценного спортивно-оздоровительного комплекса на Березовой, 6 не было.

За несколько лет стороны конфликта прошли все судебные инстанции. Накануне, 24 октября, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации поддержала сторону сотрудников администрации Омска. По итогу ООО «Черномор» отказали в передаче кассационной жалобы для рассмотрения.

Градоначальник поблагодарил команду юристов городской мэрии и омских журналистов, отметив, что победа в судебных тяжбах принадлежит также и им. Эту лыжную базу и дальше можно свободно посещать любителям зимнего отдыха и спорта.

На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
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Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
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#Омск#Омская область#Суд#Спортивный комплекс#Новости#Департамент архитектуры#Лыжная база#Алина Ясинская
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