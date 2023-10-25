Частники проиграли. Омский депархитектуры отстоял в суде лыжную базу на Березовой

С 2017 года «Черномор» несколько раз пытался признать незаконным отказ ведомства вводить в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. Однако, по оценкам специалистов, состояние объекта напоминало больше ветхие строения. Мэр Омска Сергей Шелест написал в своем телеграм-канале, что администрация выезжала на место и видела только зрительскую трибуну и бытовку, полноценного спортивно-оздоровительного комплекса на Березовой, 6 не было.