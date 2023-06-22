Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой

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Сегодня, 22 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание по кассационной жалобе фирмы «Черномор» к департаменту архитектуры и градостроительства. Компания пыталась признать незаконным отказ ведомства вводить в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс на улице Березовой, 6.
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Омской области от 2 августа 2022 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2022 года. Судьи не поддержали жалобу «Черномора» и встали на сторону департамента архитектуры и градостроительства.
Отметим, что ООО «Черномор» с 2017 года семь раз обращалось в департамент архитектуры за разрешением на ввод в эксплуатацию комплекса, чье состояние оценочно напоминает ветхие строения. Тем не менее, администрации в очередной раз удалось отстоять важный для города спортивный объект.