Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой

22 июня 2023, 09:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение предыдущей инстанции.

Сегодня, 22 июня, в формате видеоконференции состоялось заседание по кассационной жалобе фирмы «Черномор» к департаменту архитектуры и градостроительства. Компания пыталась признать незаконным отказ ведомства вводить в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс на улице Березовой, 6.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Омской области от 2 августа 2022 года и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2022 года. Судьи не поддержали жалобу «Черномора» и встали на сторону департамента архитектуры и градостроительства.

Отметим, что ООО «Черномор» с 2017 года семь раз обращалось в департамент архитектуры за разрешением на ввод в эксплуатацию комплекса, чье состояние оценочно напоминает ветхие строения. Тем не менее, администрации в очередной раз удалось отстоять важный для города спортивный объект.

Олимпиец Барнашов прокомментировал суд за спортивную базу на Березовой в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Лыжная база#Суд#Арбитражный суд#Департамент архитектуры#Мэрия Омска#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
С дубинками и наручниками. Охрана «Флоры-2023» в Омске обойдется в миллион рублей
Сегодня, 04:06
Не травить, а ловить. В Омской области поставят 570 ловушек на шелкопряда
Сегодня, 05:39
Скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у ТЮЗа планируют открыть в Омске ко Дню города
Сегодня, 10:03
Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
Сегодня, 06:50
В зоне СВО погиб актер народного театра из Омской области
Сегодня, 10:05