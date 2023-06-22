Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой

Отметим, что ООО «Черномор» с 2017 года семь раз обращалось в департамент архитектуры за разрешением на ввод в эксплуатацию комплекса, чье состояние оценочно напоминает ветхие строения. Тем не менее, администрации в очередной раз удалось отстоять важный для города спортивный объект.