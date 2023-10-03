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Бизнес находится на улице Березовой напротив санатория

На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес

3 октября 2023, 02:55
Фото: Яндекс Карты
Бизнес находится на улице Березовой напротив санатория
Помещение для отдыха площадью 52 «квадрата» выставили на продажу за 2,7 млн рублей.

В Омске на территории лыжной базы на улице Березовой выставили на продажу помещение для отдыха. Его площадь составляет 52,5 «квадрата». Цена бизнеса — 2,7 млн рублей.

«Отдельный вход. Центральное отопление, центральный водопровод. Установлен счётчик на воду. Собственность не долевая! Доля земельного участка находится в долгосрочной аренде до 09.09.2064 года. Документы готовы», — говорится в объявлении.

Напомним, территория лыжной базы с 2017 года являлась предметом споров между мэрией Омска и частной компанией. Организация «Черномор» намеревалась построить там частный спортивно-оздоровительный комплекс. При этом омичи могли бы лишиться лыжной базы. Администрация Омска отстояла объект через суд.

Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
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#Бизнес#Омск#Мэрия#Омская область#Суд#Лыжная база#Евгений Игишев#Продажа бизнеса
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