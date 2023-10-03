На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
В Омске на территории лыжной базы на улице Березовой выставили на продажу помещение для отдыха. Его площадь составляет 52,5 «квадрата». Цена бизнеса — 2,7 млн рублей.
«Отдельный вход. Центральное отопление, центральный водопровод. Установлен счётчик на воду. Собственность не долевая! Доля земельного участка находится в долгосрочной аренде до 09.09.2064 года. Документы готовы», — говорится в объявлении.
Напомним, территория лыжной базы с 2017 года являлась предметом споров между мэрией Омска и частной компанией. Организация «Черномор» намеревалась построить там частный спортивно-оздоровительный комплекс. При этом омичи могли бы лишиться лыжной базы. Администрация Омска отстояла объект через суд.