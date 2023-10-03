На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес

Напомним, территория лыжной базы с 2017 года являлась предметом споров между мэрией Омска и частной компанией. Организация «Черномор» намеревалась построить там частный спортивно-оздоровительный комплекс. При этом омичи могли бы лишиться лыжной базы. Администрация Омска отстояла объект через суд.