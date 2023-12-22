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Лыжная база

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Декабрь 2023
Новогодний экстрим. Где в Омской области уже начали работу лыжные трассы
22 декабря 2023, 10:02
Октябрь 2023
Частники проиграли. Омский депархитектуры отстоял в суде лыжную базу на Березовой
25 октября 2023, 11:10
На лыжной базе, из-за которой мэрия Омска судилась с предпринимателем, продают бизнес
3 октября 2023, 02:55
Июнь 2023
Частной компании не удалось отсудить у омского депарха лыжную базу на Березовой
22 июня 2023, 09:57
Май 2023
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
29 мая 2023, 07:57
Декабрь 2022
Омский депархитектуры отстоял в суде лыжную базу на Березовой
22 декабря 2022, 11:12

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