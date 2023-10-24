Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, похитившего деньги с чужой карты

Posted 24 октября, 03:17
Published 24 октября, 03:17
Modified 24 октября, 03:19
Updated 24 октября, 03:19
В Омске к сотрудникам полиции обратилась жительница Советского округа. Женщина сообщила, что у нее пропала банковская карта, после чего на телефон стали приходить сообщения о списании денег, сообщили 23 октября в региональном УМВД.
Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина в черной жилетке с капюшоном и белой кофте. Молодой человек попал на запись с камер видеонаблюдения, когда рассчитывался в магазине чужой картой. Злоумышленник успел потратить 3900 рублей.
Всех, кто узнал подозреваемого на видеозаписи, в полиции просят сообщить по телефонам: 79-35-02, 8-996-397-57-95 или 102.