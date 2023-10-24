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Posted 24 октября, 03:17

Published 24 октября, 03:17

Modified 24 октября, 03:19

Updated 24 октября, 03:19

Иллюстрация

Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, похитившего деньги с чужой карты

24 октября 2023, 03:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты

Предполагаемый злоумышленник попал на запись с камер видеонаблюдения.

В Омске к сотрудникам полиции обратилась жительница Советского округа. Женщина сообщила, что у нее пропала банковская карта, после чего на телефон стали приходить сообщения о списании денег, сообщили 23 октября в региональном УМВД.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина в черной жилетке с капюшоном и белой кофте. Молодой человек попал на запись с камер видеонаблюдения, когда рассчитывался в магазине чужой картой. Злоумышленник успел потратить 3900 рублей.

Всех, кто узнал подозреваемого на видеозаписи, в полиции просят сообщить по телефонам: 79-35-02, 8-996-397-57-95 или 102.

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