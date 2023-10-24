Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, похитившего деньги с чужой карты

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен мужчина в черной жилетке с капюшоном и белой кофте. Молодой человек попал на запись с камер видеонаблюдения, когда рассчитывался в магазине чужой картой. Злоумышленник успел потратить 3900 рублей.