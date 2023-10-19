Разберется полиция. Омичка потеряла банковскую карту и лишилась денег

С заявлением о хищении денежных средств с утерянной карты в полицию обратилась 44-летняя жительница Центрального округа. Она рассказала, что после того, как обнаружила отсутствие банковской карты, на телефон начали приходить сообщения о списаниях. Всего злоумышленнику удалось потратить 1 125 рублей.