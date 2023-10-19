Разберется полиция. Омичка потеряла банковскую карту и лишилась денег

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
С заявлением о хищении денежных средств с утерянной карты в полицию обратилась 44-летняя жительница Центрального округа. Она рассказала, что после того, как обнаружила отсутствие банковской карты, на телефон начали приходить сообщения о списаниях. Всего злоумышленнику удалось потратить 1 125 рублей.
В ходе проверки оперативники выяснили, что неизвестный расплачивался картой в магазине на улице 24-й Северной. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудники полиции просят омичей, узнавших мужчину или имеющих информацию о его местоположении, сообщать об этом по телефонам: 79-37-02, 8-950-782-55-31 или 102.