В Омском районе разыскивают мужчину, который оплачивал покупки потерянной картой

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
С заявлением в полицию обратился 23-летний житель села Троицкое. Он рассказал, что потерял банковскую карту и предполагал, что сделал это в продуктовом магазине неподалеку от места жительства.
Чтобы установить возможных причастных исчезновению с карты денежных средств, оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в магазине. Было установлено, что мужчина, попавший на видеозапись, может быть причастным к происшествию.
Сотрудники полиции просят граждан, узнавших мужчину на видео или имеющих информацию о его местонахождении, сообщать об этом по телефонам: 79-38-02, 8-913-602-71-06 или 102.