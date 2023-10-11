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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:36

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В Омском районе разыскивают мужчину, который оплачивал покупки потерянной картой

11 октября 2023, 10:33
Фото: 1MI
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Поисками подозреваемого в краже денег с карты занимаются оперативники ОМВД России по Омскому району.

С заявлением в полицию обратился 23-летний житель села Троицкое. Он рассказал, что потерял банковскую карту и предполагал, что сделал это в продуктовом магазине неподалеку от места жительства.

Чтобы установить возможных причастных исчезновению с карты денежных средств, оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в магазине. Было установлено, что мужчина, попавший на видеозапись, может быть причастным к происшествию.

Сотрудники полиции просят граждан, узнавших мужчину на видео или имеющих информацию о его местонахождении, сообщать об этом по телефонам: 79-38-02, 8-913-602-71-06 или 102.

Видео: УМВД России по Омской области
В Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества из гаража
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#Видео#Полицейские#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Кража денег#Анастасия Баянова
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