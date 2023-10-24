В Омске росгвардейцы спасли 8-летнего мальчика, гулявшего по железнодорожным путям

Сообщение получил наряд, находившийся на маршруте патрулирования. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны поговорили с ребенком и выяснили, что он вышел из дома, чтобы погулять. Убедившись, что в медицинской помощи ребенок не нуждался, правоохранители вызвали на место сотрудников ПДН для установления всех обстоятельств и дальнейшей передачи ребенка родителям, сообщили в пресс-службе Росгвардии.