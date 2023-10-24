В Омске росгвардейцы спасли 8-летнего мальчика, гулявшего по железнодорожным путям

Posted 24 октября, 13:45
Published 24 октября, 13:45
Modified 24 октября, 14:08
Updated 24 октября, 14:08
О школьнике, который гулял в опасной близости к заснеженным железнодорожным путям, росгвардейцам сообщил 57-летний неравнодушный прохожий. До приезда правоохранителей, он посадил мальчика в теплый автомобиль, так как ребенок был без теплой верхней одежды. Кроме того, школьник подходил под приметы разыскиваемого ребенка, который самостоятельно покинул дом.
Сообщение получил наряд, находившийся на маршруте патрулирования. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны поговорили с ребенком и выяснили, что он вышел из дома, чтобы погулять. Убедившись, что в медицинской помощи ребенок не нуждался, правоохранители вызвали на место сотрудников ПДН для установления всех обстоятельств и дальнейшей передачи ребенка родителям, сообщили в пресс-службе Росгвардии.