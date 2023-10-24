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Posted 24 октября, 13:45

Published 24 октября, 13:45

Modified 24 октября, 14:08

Updated 24 октября, 14:08

Иллюстрация

В Омске росгвардейцы спасли 8-летнего мальчика, гулявшего по железнодорожным путям

24 октября 2023, 13:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские росгвардейцы спасли школьника, гулявшего по железнодорожным путям

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли ребенку без верхней одежды вернуться домой к родителям.

О школьнике, который гулял в опасной близости к заснеженным железнодорожным путям, росгвардейцам сообщил 57-летний неравнодушный прохожий. До приезда правоохранителей, он посадил мальчика в теплый автомобиль, так как ребенок был без теплой верхней одежды. Кроме того, школьник подходил под приметы разыскиваемого ребенка, который самостоятельно покинул дом.

Сообщение получил наряд, находившийся на маршруте патрулирования. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны поговорили с ребенком и выяснили, что он вышел из дома, чтобы погулять. Убедившись, что в медицинской помощи ребенок не нуждался, правоохранители вызвали на место сотрудников ПДН для установления всех обстоятельств и дальнейшей передачи ребенка родителям, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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#Омск#Омская область#Росгвардия#Школьники#Школьник#Железная дорога#Новости#Спасение#Анастасия Баянова#Российские железные дороги
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