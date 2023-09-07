Омские полицейские выяснили подробности исчезновения 11-летнего школьника

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что ребенок ночевал у нее и от нее же собирался в школу. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних он сообщил, что ему хотелось погулять. Когда мальчик узнал, что его разыскивают, то побоялся идти домой к родителям.