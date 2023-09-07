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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

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Омские полицейские выяснили подробности исчезновения 11-летнего школьника

7 сентября 2023, 06:22
Фото: Город55
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Мальчик из страха отправился к бабушке.

Вчера утром, 6 сентября, в Омске пропал 11-летний ребенок. Мальчик не пришел на занятия в школу, после чего родители обратились в полицию. Ближе к полуночи его удалось найти. Как оказалось, он находился в гостях у бабушки.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что ребенок ночевал у нее и от нее же собирался в школу. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних он сообщил, что ему хотелось погулять. Когда мальчик узнал, что его разыскивают, то побоялся идти домой к родителям.

Полицейские и волонтеры за это время опросили родственников, друзей и знакомых семьи. По информации правоохранительных органов, в отношении школьника не совершалось противоправных действий.

Сотрудники УМВД выясняют все детали сложившейся ситуации. С ребенком и его родителями продолжают работать специалисты.

В Омске нашли 11-летнего мальчика, который пропал по дороге в школу
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#Происшествия#Омск#Омская область#Дети#Новости#Пропал ребенок#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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