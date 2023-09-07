Омские полицейские выяснили подробности исчезновения 11-летнего школьника

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Вчера утром, 6 сентября, в Омске пропал 11-летний ребенок. Мальчик не пришел на занятия в школу, после чего родители обратились в полицию. Ближе к полуночи его удалось найти. Как оказалось, он находился в гостях у бабушки.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что ребенок ночевал у нее и от нее же собирался в школу. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних он сообщил, что ему хотелось погулять. Когда мальчик узнал, что его разыскивают, то побоялся идти домой к родителям.
Полицейские и волонтеры за это время опросили родственников, друзей и знакомых семьи. По информации правоохранительных органов, в отношении школьника не совершалось противоправных действий.
Сотрудники УМВД выясняют все детали сложившейся ситуации. С ребенком и его родителями продолжают работать специалисты.