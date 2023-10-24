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Posted 24 октября, 09:45

Published 24 октября, 09:45

Modified 24 октября, 09:48

Updated 24 октября, 09:48

иллюстрация

О наболевшем. В Омске откроют горячую линию по поводу качества питания в школах

24 октября 2023, 09:45
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске два дня будет работать горячая линия по поводу качества питания в школах

Желающим стоит звонить до окончания рабочего дня, чтобы успеть высказаться.

В пресс-службе Народного фронта в Омской области сообщили о запуске горячей линии по вопросу качества питания в школах. Представители общественной организации запускают ее вместе с представителями прокуратуры региона.

Жители Омской области могут обратиться по телефонам +7 (933) 991-81-27 и 31-63-47 и поделиться своими жалобами, предложениями по питанию детей в образовательных организациях. Вопросы будут принимать с 25 по 27 октября.

Любой желающий имеет возможность позвонить по данным телефонам. Время работы горячей линии — с 10:00 до 18:00.

Омский Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с питанием в школе имени Язова
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#Общество#Омская область#Прокуратура Омской области#Питание школьников#Новости#Горячая линия#Школьное питание#Алина Ясинская
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