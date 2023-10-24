О наболевшем. В Омске откроют горячую линию по поводу качества питания в школах

Posted 24 октября, 09:45
Published 24 октября, 09:45
Modified 24 октября, 09:48
Updated 24 октября, 09:48
В пресс-службе Народного фронта в Омской области сообщили о запуске горячей линии по вопросу качества питания в школах. Представители общественной организации запускают ее вместе с представителями прокуратуры региона.
Жители Омской области могут обратиться по телефонам +7 (933) 991-81-27 и 31-63-47 и поделиться своими жалобами, предложениями по питанию детей в образовательных организациях. Вопросы будут принимать с 25 по 27 октября.
Любой желающий имеет возможность позвонить по данным телефонам. Время работы горячей линии — с 10:00 до 18:00.