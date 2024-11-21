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Горячая линия

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2024
Не из-за тумана. На «трассе смерти» в Омской области ввели реверсивное движение
На участке опасной трассы ввели ограничения на время ремонта, сообщили в Госавтоинспекции.
21 ноября, 03:45
Личный опыт. Как я вернула деньги за невозвратные билеты на самолет
21 августа, 10:00
Стало известно, когда в Омске отключат горячее водоснабжение
26 июня, 02:30
Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии
29 мая, 02:00
Страшная статистика. Стали известны цифры по самоубийствам среди омских подростков
Уполномоченный по правам ребенка сообщила, где родители могут получить консультацию по вопросам суицидального поведения у детей.
29 марта, 03:31
2023
О наболевшем. В Омске откроют горячую линию по поводу качества питания в школах
Желающим стоит звонить до окончания рабочего дня, чтобы успеть высказаться.
24 октября 2023, 09:45
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18
2022
В Омской области открылась «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
Специалисты Роспотребнадзора планируют активно консультировать омичей.
4 октября 2022, 06:16
Омская прокуратура открыла горячую линию для неправомерно мобилизованных
Теперь омичи смогут задать волнующие их вопросы напрямую представителям надзорного ведомства.
30 сентября 2022, 11:35

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