«Сдерживают тошноту». В Омской области подвалы домов топит жидкими бытовыми отходами

Кроме того, она также отмечает, что многочисленные обращения в администрацию поселения не дают никаких результатов, вопрос игнорируется, жалобы остаются без внимания. Тем временем, по словам местной жительницы, проблема никуда не уходит и может иметь удручающие последствия.