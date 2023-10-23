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Posted 23 октября, 14:27

Published 23 октября, 14:27

Modified 23 октября, 14:30

Updated 23 октября, 14:30

Иллюстрация

«Сдерживают тошноту». В Омской области подвалы домов топит жидкими бытовыми отходами

23 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области подвалы многоквартирных домов топит жидкими бытовыми отходами

С жалобой на проблему в редакцию Города55 обратились жители домов по улице Береговая села Сыропятское.

Одна из местных жительниц рассказала, что подвалы домов на этой улице затоплены жидкими бытовыми отходами, запах от которых доставляет дискомфорт не только на улице, но и проникает в квартиры сельчан.

«Зловонье везде: и на улице, и в квартирах. Жильцы с трудом сдерживают тошноту! Приближается зимний сезон, это негативно скажется на всех близлежащих домах», — уверена женщина.

Кроме того, она также отмечает, что многочисленные обращения в администрацию поселения не дают никаких результатов, вопрос игнорируется, жалобы остаются без внимания. Тем временем, по словам местной жительницы, проблема никуда не уходит и может иметь удручающие последствия.

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#Омск#Омская область#Жильцы#Новости#Загрязнение#Отходы#Жалоба#Подвал#Анастасия Баянова
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