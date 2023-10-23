«Сдерживают тошноту». В Омской области подвалы домов топит жидкими бытовыми отходами

Posted 23 октября, 14:27
Published 23 октября, 14:27
Modified 23 октября, 14:30
Updated 23 октября, 14:30
Одна из местных жительниц рассказала, что подвалы домов на этой улице затоплены жидкими бытовыми отходами, запах от которых доставляет дискомфорт не только на улице, но и проникает в квартиры сельчан.
«Зловонье везде: и на улице, и в квартирах. Жильцы с трудом сдерживают тошноту! Приближается зимний сезон, это негативно скажется на всех близлежащих домах», — уверена женщина.
Кроме того, она также отмечает, что многочисленные обращения в администрацию поселения не дают никаких результатов, вопрос игнорируется, жалобы остаются без внимания. Тем временем, по словам местной жительницы, проблема никуда не уходит и может иметь удручающие последствия.