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Три дня отключений. Рассказываем, кто из омичей скоро останется без воды

22 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI
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В омском водоканале сообщили, в каких домах скоро отключат воду

Сотрудники компании будут ремонтировать водопровод на улице Багратиона.

В пресс-службе Росводоканала анонсировали отключение воды у омичей, проживающих в Центральном округе города. Без воды 26 октября, с 11.00 до 24.00, останутся жители домов по улицам 2-я Барнаульская и Багратиона.

Отключение произойдет из-за ремонта на водопроводе по адресу улице Багратиона, 92. Работы будут выполнять сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения.

Среди адресов, попавших под отключение:

  • Ул. 2-я Барнаульская, 22, 94;
  • Ул. Багратиона, 80, 82, 82а, 84, 84/1, 86, 88, 92, 94.

Напомним, что ремонтные работы на водопроводах и отключение водоснабжения также произойдут 24 и 25 октября. Полный список адресов и время, в течение которого не будет воды в домах омичей, можно посмотреть в этих материалах:

Стало известно, по каким адресам в Омске снова отключат воду
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В ряде омских домов снова отключат воду. Рассказываем, где и когда
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#Общество#Омск#Водоканал#Отключение воды#Новости#Ремонт водопровода#Юлия Истомина
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