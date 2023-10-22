Три дня отключений. Рассказываем, кто из омичей скоро останется без воды

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В пресс-службе Росводоканала анонсировали отключение воды у омичей, проживающих в Центральном округе города. Без воды 26 октября, с 11.00 до 24.00, останутся жители домов по улицам 2-я Барнаульская и Багратиона.
Отключение произойдет из-за ремонта на водопроводе по адресу улице Багратиона, 92. Работы будут выполнять сотрудники омского водоканала для обеспечения надежного водоснабжения.
Среди адресов, попавших под отключение:
Напомним, что ремонтные работы на водопроводах и отключение водоснабжения также произойдут 24 и 25 октября. Полный список адресов и время, в течение которого не будет воды в домах омичей, можно посмотреть в этих материалах: