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Князь и Кадыр. В ЗАГСе назвали редкие имена, которые дают омичи новорожденным

22 октября 2023, 08:59
Фото: 1MI
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ЗАГС озвучил редкие и популярные имена для новорожденных в Омске

Чаще всего жители Омской области предпочитают называть мальчиков Артемами и Михаилами.

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа обновили информацию с самыми редкими и самыми популярными именами, которые дают детям жители Омской области.

Так, для девочек самыми популярными с начала 2023 года стали имена София (254 ребенка с таким именем), Ева (252), Анна (238), Виктория (228) и Мария (199). Мальчиков чаще всего называли Артемами: с начала года родилось 304 ребенка с таким именем. Также в популярных имена Михаил (301), Александр (275), Матвей (235) и Максим (220).

Популярные именаПопулярные имена
Популярные именаПопулярные имена
Популярные имена
Фото: Реестр ЗАГС

Список редких имен с момента последней публикации Города55 на эту тему изменился. У девочек реже всего встречаются имена Жанара, Фаина, Рамилия, Айсара и Альмира. Для сыновей жители Омской области выбрали такие необычные имена как Кадыр, Князь, Жамалдин, Хасанбой и Инсар.

Редкие именаРедкие имена
Редкие именаРедкие имена
Редкие имена
Фото: Реестр ЗАГС

Напомним, что в этом году в регионе также родились мальчики с именами Серкан, Нестор, Бехруз и Иосиф.

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#Общество#Омск#Омская область#Дети#Новорожденный#Новости#ЗАГС#Юлия Истомина#Имена#Редкие имена
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