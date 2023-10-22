Князь и Кадыр. В ЗАГСе назвали редкие имена, которые дают омичи новорожденным

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
На информационно-аналитическом портале ЗАГСа обновили информацию с самыми редкими и самыми популярными именами, которые дают детям жители Омской области.
Так, для девочек самыми популярными с начала 2023 года стали имена София (254 ребенка с таким именем), Ева (252), Анна (238), Виктория (228) и Мария (199). Мальчиков чаще всего называли Артемами: с начала года родилось 304 ребенка с таким именем. Также в популярных имена Михаил (301), Александр (275), Матвей (235) и Максим (220).
Список редких имен с момента последней публикации Города55 на эту тему изменился. У девочек реже всего встречаются имена Жанара, Фаина, Рамилия, Айсара и Альмира. Для сыновей жители Омской области выбрали такие необычные имена как Кадыр, Князь, Жамалдин, Хасанбой и Инсар.
Напомним, что в этом году в регионе также родились мальчики с именами Серкан, Нестор, Бехруз и Иосиф.