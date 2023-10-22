Князь и Кадыр. В ЗАГСе назвали редкие имена, которые дают омичи новорожденным

Так, для девочек самыми популярными с начала 2023 года стали имена София (254 ребенка с таким именем), Ева (252), Анна (238), Виктория (228) и Мария (199). Мальчиков чаще всего называли Артемами: с начала года родилось 304 ребенка с таким именем. Также в популярных имена Михаил (301), Александр (275), Матвей (235) и Максим (220).