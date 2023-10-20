«НоваТор» выставил на торги право потребовать деньги с Арсена Пономарева

В общей сложности есть три лота, и во всех случаях речь идет о правах требования разных денежных сумм с юридических и физических лиц. Наиболее интересен лот №2, в котором фигурирует «право требования задолженности к Пономареву Арсену Геннадьевичу, вследствие взыскания с Пономарева Арсена Геннадьевича в конкурсную массу, формируемую в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью „Новатор“». Задолженность эта составляет 1 млн 268 тысяч рублей, но право потребовать ее вкупе с долгами других людей еще на 550 тысяч рублей оценивается всего в 74 тысячи 939 рублей — это в 20 с лишним раз меньше номинала.