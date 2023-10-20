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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Конкурсный управляющий «НоваТора» пытается продать долг его учредителя

«НоваТор» выставил на торги право потребовать деньги с Арсена Пономарева

20 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «НоваТора» пытается продать долг его учредителя

Цена актива — в 20 с лишним раз меньше номинала.

В Омске сейчас продолжается банкротство ООО «НоваТор» — крупной фирмы, единственным учредителем которой является известный бизнесмен Арсен Пономарев. Сейчас «НоваТором» управляет конкурсный управляющий Вардан Варданян, и сегодня, 29 октября, стало известно, что он выставил на торги ряд ценных активов.

В общей сложности есть три лота, и во всех случаях речь идет о правах требования разных денежных сумм с юридических и физических лиц. Наиболее интересен лот №2, в котором фигурирует «право требования задолженности к Пономареву Арсену Геннадьевичу, вследствие взыскания с Пономарева Арсена Геннадьевича в конкурсную массу, формируемую в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью „Новатор“». Задолженность эта составляет 1 млн 268 тысяч рублей, но право потребовать ее вкупе с долгами других людей еще на 550 тысяч рублей оценивается всего в 74 тысячи 939 рублей — это в 20 с лишним раз меньше номинала.

Город55 писал о том, что Варданян добился привлечения Пономарева к субсидиарной ответственности по долгам «НоваТора» как виновника убытков компании. Бизнесмен пытался оспорить это решение, но потерпел неудачу. Судя по цене продажи, эта победа оказалась не слишком ценной для конкурсного управляющего.

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#Бизнес#Новости#Новатор#Арсен Пономарев#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Вардан Варданян
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