Недалеко от омского парка имени ВЛКСМ собираются строить новый многоэтажный дом

В качестве экспертной организации, выдавшей положительное заключение на проект, выступило ООО «Цэр Консалт». Застройщик — компания «Никси», ее зарегистрировали в марте 2023 года. Директором и учредителем фирмы является Николай Синелобов. Предпринимателю также принадлежит доля в курганской компании «Регион» (изначально она была зарегистрирована в Омске, в 2018 году «переехала» в Грозный, а потом в 2021-м перебралась — в Курган).