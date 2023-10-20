Недалеко от омского парка имени ВЛКСМ собираются строить новый многоэтажный дом

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
В Октябрьском округе Омска «Специализированному застройщику „Никси“» одобрили проект строительства многоквартирного дома. Новый объект появится на улице 6-я Линия, недалеко от парка имени 30 лет ВЛКСМ.
В качестве экспертной организации, выдавшей положительное заключение на проект, выступило ООО «Цэр Консалт». Застройщик — компания «Никси», ее зарегистрировали в марте 2023 года. Директором и учредителем фирмы является Николай Синелобов. Предпринимателю также принадлежит доля в курганской компании «Регион» (изначально она была зарегистрирована в Омске, в 2018 году «переехала» в Грозный, а потом в 2021-м перебралась — в Курган).
Разработку проектной документации доверили омской компании «Кватро», которой владеет и руководит Игорь Кучеров. ООО специализируется на прочей розничной торговле в неспециализированных магазинах. Помимо этого «Кватро» занимается строительством жилых и нежилых зданий, арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В прошлом году фирма, кстати, понесла убытки в размере 9 тысяч рублей.
Напомним, Город55 ранее рассказывал, что в мае этого года компания «Кватро» победила в торгах на аренду земельных участков на 2-й Дачной. Участки, освободившиеся после сноса аварийных домов, отдают под строительство многоквартирных домов средней этажности. Один участок достался компании за 7,163 млн рублей в год, второй — за 8,034 млн рублей.